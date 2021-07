Tomašević imenovao novu upravu: Ova četvorka vodit će Dječju bolnicu Srebrnjak

Nakon što je prošli tjedan zbog pogodovanja u izboru ravnatelja uhićena jedna od najbližih suradnica pokojnog gradonačelnika Ana Stavljenić Rukavina, njegov nasljednik Tomislav Tomašević danas je imenovao novu predsjednicu te članove Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak. Nova predsjednica je prof. dr. sc. Sanja Kolaček, a članovi Ivana Novoselec, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić te izv. prof. dr. sc. Tomislav Lauc.

-Dječjoj bolnici Srebrnjak nakon nedavnih događaja treba izraženija podrška grada u uspostavljanju transparentnih praksi upravljanja, kako bi mogli unaprijediti zdravstvenu skrb djece u Zagrebu i šire. Zbog toga smo imenovali vodeće znanstvenike i stručnjake iz medicinske znanosti i upravljanja u zdravstvu, ali i upravnog prava, javne nabave i europskih fondova, kako bismo dali i potrebnu podršku da se u suradnji s dionicima u zdravstvenom i znanstvenom sektoru realizira projekt. Dječjeg centra za translacijsku medicinu”, rekao je Tomašević.

Prof. dr. sc. Sanja Kolaček, dr. med. bila je predstojnica Klinike za pedijatriju na Klinici za dječje bolesti Zagreb, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane, predsjednica Europskog društva za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, vodila je i sudjelovala u nizu domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata iz dječje gastroenterologije i poremećaja prehrane. Kao znanstvenica, ima i preko 300 objavljenih znanstvenih članaka, te je citirana 7328 puta.

Ivana Novoselec mr.sc., izvršna direktorica Akademije za politički razvoj, ima preko petnaest godina iskustva u pripremi operativnih programa, strateškom i projektnom planiranju te razvoju institucionalnih kapaciteta, osobito u području upravljanja EU fondovima, bila je savjetnica za razvoj kapaciteta u upravljanju EU fondovima državnim upravama u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Tijekom radnog vijeka pripremala je i evaluirala niz projekata financiranih EU fondovima (Phare, IPA, CBC programmes, FP7, ERDF) u područjima istraživanja i razvoja, visokog obrazovanja, zaštite okoliša i prirode, lokalnog razvoja i razvoja civilnog društva. Magistrirala je Europske studije na Sveučilištu u Cambridgeu.

Marko Turudić izv.prof.dr.sc. je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru područja upravnog prava njegov znanstveni interes i radovi u prvom su redu vezani uz problematiku reguliranja mrežnih industrija i javne nabave. Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Autor je nekoliko knjiga i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Izvanredni profesor Tomislav Lauc dr. med. predaje na Studiju antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, a gostujući je profesor na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Iskusan je menadžer u zdravstvu i ravnatelj Stomatološke poliklinike Apolonia. Predsjednik je Hrvatskog društva ortodonata HLZ, član NO HLZ-a i član Središnjeg odbora European Academy of Dento- Maxillo- Facial- Radiology. Gostujući je član najrenomiranijeg ortodontskog društva Angle Society of Europe kao i Američkog društva ortodonata (American Association of Orthodontists