SANACIJA KREĆE U RUJNU

Ovo je njihov život: Općinu prepolovio odron, a stanovnici do liječnika putuju 60 kilometara

storyeditor/2025-08-06/PXL_010825_136231636.jpg
VL
Autor
Nikolina Orešković
07.08.2025.
u 08:00

Kućice s drvenim gredama, održavana dvorišta, uređeni cvjetnjaci i vrtovi, slika je koja nas je pratila cijelim putem. A iza nje, govore nam mještani, krije se život koji nikada nije bio lak, a odron koji nije saniran od sredine ožujka, kada se dogodio na državnoj cesti između Petričkog Sela i Hartja, dodatno ga je zakomplicirao. Kad su, sredinom srpnja, 120 dana od odrona, izgubili nadu da će im itko pomoći, sami su se organizirali pa maknuli betonske barijere koje su postavile Hrvatske ceste

Put od Bregane prema Petričkom Selu vodi nas uzbrdo. Cesta vijuga kroz beskrajno zelenilo Stojdrage, Pokleka, Novog Sela Žumberačkog, Budinjaka i Gornje Vasi.

Napravili si pomoćni put

– Ime sela Stojdraga vezano je uz priču o mladiću koji je bacio oko na djevojku, potrčao za njom pa na tome mjestu viknuo “Stoj, draga!”, ona je nastavila dalje i pokleknula u Pokleku, a kuću su sagradili i obitelj zasnovali u Novom Selu Žumberačkom – legenda je to koju nam je putem ispričao župnik Juraj Jerneić, koji iz Zagreba već 18 godina odlazi u župu na Žumberku. A tamo se, samo sat i pol vožnje od metropole, iza gustih šuma, bistrih izvora i oštrih zavoja, život odvija kao u nekoj drugoj stvarnosti. Kućice s drvenim gredama, održavana dvorišta, uređeni cvjetnjaci i vrtovi, slika je koja nas je pratila cijelim putem. A iza nje, govore nam mještani, krije se život koji nikada nije bio lak, a odron koji nije saniran od sredine ožujka, kada se dogodio na državnoj cesti između Petričkog Sela i Hartja, dodatno ga je zakomplicirao.

Petričko Selo postalo je zadnja točka do koje se može doći sa samoborske, a Hartje s jaskanske strane. Općina je prepolovljena. Hrvatske ceste (HC) postavile su tada prometnu signalizaciju i upozorenja da je promet zabranjen, a Općina je, kako smo i ranije pisali, napravila pomoćni put. No za one koji ne znaju voziti bijelom cestom, i to uzbrdo, govore nam Žumberčani, on nije rješenje. Kad su, sredinom srpnja, 120 dana od odrona, izgubili nadu da će im itko pomoći, sami su se organizirali.

U nekoliko dana, objašnjavaju, maknuli su zemlju i kamenje s kolnika, a tjedan dana poslije i betonske barijere koje su Hrvatske ceste u međuvremenu postavile, kako bi mogli voziti prema Hartju i dalje prema Jastrebarskom. Teren je ocijenjen izrazito nestabilnim i nesigurnim za promet, ne boje li se da će netko stradati, pitamo ih. – Krenete li od Bregane prema ovamo, naići ćete na deset odrona u samo 25 kilometara. Zar su svi oni sigurni? – pitaju. Cesta prema Žumberku, dodaju mještani, nikad se nije ozbiljno održavala. Njih oko trideset ugostilo nas je na terasi lokalnog DVD-a u Petričkom Selu. Skuhali su kavu, poslužili kekse, ispričali se što nema kolača. Ispekli bi ih, kažu, ali nema struje.

– Naviknuli smo se već i na to. Kad mala ptica sleti na žicu, mi ostanemo bez struje. A ako dođe do neke veće kiše ili vjetra, znamo da smo osuđeni na čekanje dežurne ekipe, koja rijetko dođe isti dan sanirati kvar – naglašavaju Žumberčani dodajući kako im je ljeti posebno teško zbog hrane koju nemaju kako rashladiti pa se sve brzo pokvari. Od glavnoga grada udaljeni su 60-ak kilometara, a trgovine na Žumberku nema. Zadnja je bila u Gornjoj Vasi, no zatvorena je još 2010. godine.

– Stanovnika je bilo sve manje, promet je bio sve gori, nije mi se isplatilo nastaviti s poslom, a imao sam uvjete za mirovinu – objašnjava Marijan Šintić, posljednji trgovac na Žumberku. Od tada im, dva do tri puta tjedno, dolazi kombi trgovina, ali veće nabave obavljaju u Samoboru, dodaje Vlado Cvitković.

– U pokretnoj trgovini, primjerice, ne možemo platiti karticama, a u općini ne postoji bankomat – ističe. Gostionice nema od 1993., dodaje, kad se gazda odselio u Njemačku. Domovi zdravlja nalaze se u Jastrebarskom, udaljenom oko 30 kilometara, i u Karlovcu, koji je nešto više od 40 kilometara daleko. No zbog zatvorene ceste do njih se sada mora ići obilazno, što put produžuje za dodatnih 60-ak kilometara. A nakon odrona ukinut je i autobus koji ih je dva puta dnevno povezivao sa Samoborom i Jaskom.

– Smeće nam inače odvoze dva puta mjesečno, sada smo sretni ako dođu i jednom, javna rasvjeta gasi se zimi u 22, a ljeti u 23 sata, živimo u šumi, a drva moramo čekati po dvije godine – nabraja Petar Solarić neke od problema s kojima se godinama u Uskočkom gorju nose.

Skeptični smo

– Ovdje nikada nije bilo posla, opcije su bile raditi kao trgovac ili lugar pa je većina otišla u Zagreb, neki, poput mene, u Njemačku, a jako se puno ljudi odselilo i u SAD i Kanadu. Svi koji smo se vratili ovdje u mirovinu, vratili smo se iz ljubavi prema ovom kraju, a ne osjećamo da država dijeli tu ljubav s nama – naglašava Solarić. Sanacija odrona trebala bi početi u rujnu, tako stoji u dopisu koji je Općina zaprimila od Hrvatskih cesta. U međuvremenu, najavljeno je asfaltiranje makadamske obilaznice. No među Žumberčanima prevladava skepsa. “Malo niže odron je nesaniran stajao pet godina i ovo će toliko trajati”, “Neće ga sanirati godinama”, “Novac koji će uložiti u asfaltiranje obilaznice, mogli bi uložiti u saniranje odrona”, komentari su koji su se nizali. – K nama svi dođu samo ljeti, kada je sve prekrasno pa se dive, a kada Žumberku treba nešto dati, onda ništa – napominje Dragica Delišimunović. Osloniti se mogu, kažu Žumberčani, samo jedni na druge i na župnika Jerneića, kojeg, naglašavaju, već godinama ne doživljavaju kao gosta.•

