Ovim potezom Općina Dubrava postaja je još privlačnija za mlade obitelji

plato gradec

Počela je još jedna Baš Naš priča na krovu Zagreba!

RNB Confusion, popularni Taking The Trash Out i KPP koncept, tematske večeri poput Abba x Mama Mia ili Best of Eurovision tek su dio 25-dnevnog bogatog rasporeda, a tu su i signature kokteli te talijanska, meksička, azijska i američka ponuda hrane – od tacosa i neizostavnih burgera do gyoza i brojnih vrsta tjestenine