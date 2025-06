Europski dani arheologije obilježavaju se i u AMZ-u: Organizatori spremili izložbe, radionice...

Od sutra do nedjelje u Hrvatskoj će se održati Europski dani arheologije, manifestacija koja okuplja 31 instituciju s ciljem približavanja arheologije široj javnosti kroz niz besplatnih edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Arheološki muzej u Zagrebu, kao jedan od glavnih sudionika, pripremio je bogat program koji će se odvijati na četiri lokacije.

Tijekom tri dana posjetitelji će moći besplatno razgledati stalni postav muzeja te izložbu "Historija zaborava – Prve žene zagrebačkih muzeja". U petak, 13. lipnja, od 10 do 18 sati omogućen je slobodan ulaz u muzej, dok je u večernjim satima od 18 do 19 sati predviđena Večer (drevnih) društvenih igara. Ova aktivnost, s ograničenim brojem sudionika, najavljuje nadolazeću izložbu "Arheologija i popularna kultura".

Subotnji program, 14. lipnja, započinje stručnim razgledom grada pod nazivom "Zagreb dok ga još ni bilo – prije 1094.", koji polazi ispred muzeja i završava na Kaptolu. Paralelno, od 10 do 20 sati bit će slobodan ulaz u muzej, a od 11 do 13 sati održava se radionica "Ornament Hrvatica", također uz obaveznu prethodnu prijavu. Poslijepodne, od 15 do 16 sati, predviđeno je stručno vodstvo po stalnom postavu. U nedjelju, 15. lipnja, muzej ponovno otvara svoja vrata za slobodan ulaz i razgled od 10 do 13 sati.

Prozor u AMZ (Ilica 1c, Prolaz neboder)

U ovom izložbenom prostoru tijekom cijele manifestacije bit će dostupna za razgledavanje izložba Arheološko iskopavanje, s besplatnim ulazom za sve posjetitelje.

Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu

U subotu i nedjelju, 14. i 15. lipnja, od 12 do 18 sati posjetiteljima je omogućen slobodan ulaz u Arheološki park Andautonija, jedinstveni lokalitet koji nudi uvid u ostatke rimskoga grada i život u antičko doba.

Općina Kaptol

Arheološki muzej u Zagrebu također sudjeluje kao suorganizator manifestacije "Halštatski dani", koja se održava u Općini Kaptol. Program uključuje niz događanja inspiriranih bogatom halštatskom baštinom, a svi detalji dostupni su na službenim internetskim i društvenim stranicama manifestacije.