Obavijest za stanovnike zagrebačkog Brestja: Linija 283 vozi novom trasom

Autobusna linija 283 (Dubec - Brestje - Sesvete) od četvrtka, 14. kolovoza, od 4.55 sati, zbog sanacije kolnika Zagrebačke ceste na dijelu od Ulice Ljudevita Posavskog do Ulice kaktusa, prometuje izmijenjenom trasom.
Ovo je nova trasa: DUBEC - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice kaktusa - Zagrebačka cesta - Ul. Anke Krizmanić - Vinogorska ulica - Brestovečka ulica - Ulica Krste Hegedušića - Brestovečka cesta - Ulica I. Šturlića - Ulica Anke Krizmanić - Zagrebačka cesta - TERMINAL SESVETE
U povratku: TERMINAL SESVETE - redovnom trasom do do raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice Anke Krizmanić - Vinogorska ulica - Brestovečka cesta - Ulica Krste Hegedušića - Brestovečka cesta - Ulica I. Šturlića - Ulica Anke Krizmanić - Zagrebačka cesta - TERMINAL DUBEC.
Privremeno se neće koristiti autobusna stajališta: „Ulica kaktusa 47“, „Brestovečka“ i „Ive Dulčića“ u smjeru Dupca. U smjeru Sesveta neće se korisiti stajališta "Ulica kaktusa 34“ te obostrano autobusno stajalište „M.O.Novo Brestje“. Linija 283 koristit će sva usputna autobusna stajališta, a bit će uspostavljeno i privremeno stajalište na Zagrebačkoj cesti ispred kućnog broja 72 i to u smjeru Dupca.