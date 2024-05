Na Sljeme stiže atrakcija za ljubitelje adrenalina

Mountain bike flow trail ili u prijevodu uređena staza za brdski biciklizam od sljedeće bi godine mogla krasiti vrh Medvednice jer je Grad početkom svibnja raspisao 400 tisuća eura vrijedan natječaj za realizaciju projekta koji će se svidjeti ljubiteljima adrenalina na dva kotača. Dio je to plana kojim se želi oživjeti Zagrebačku goru te na Sljeme privući sportaše i rekreativce, ali i "piknik" izletnike i turiste, a natječajem je predviđeno da radovi na uređenju staze počnu u kolovozu i traju četiri mjeseca.

Do vrha Medvednice, podsjetimo, od prvog vikenda u svibnju Zagrepčani žičarom mogu besplatno, a i za one koji nemaju prebivalište ili boravište u metropoli na snazi je novi, povoljniji cjenik. Gondolama se mogu "peljati" i bicikli, ali i skije, no sedežnica za prijevoz skijaša na stazu i dalje je potrgana, još od nevremena lanjskoga srpnja.

Što se tiče ponude u donjoj postaji žičare, ZET je ponovno raspisao natječaj za najam dvaju prostora, za kafić i za trgovinu. Na prvi se natječaj, podsjetimo, nitko nije javio, no u drugom su pokušaju uvjeti o godišnjem prihodu potencijalnih najmoprimaca nešto blaži, a početne su svote i dalje 2500 eura mjesečno za ugostiteljski objekt te 1500 za dućan.

U međuvremenu, sve brojniji posjetitelji traže i nove sadržaje na Sljemenu, a s Radićeva su trga više puta najavljivali da će s Parkom prirode Medvednica raditi na obogaćivanju cjelogodišnje ponude. Tako se u planovima, uz biciklističku stazu, spominjao i adrenalinski park, pa čak i zipline, a u vrijeme bivše vlasti obećavan je i muzej sporta. Privatni je koncesionar, podsjetimo, u TV tornju otvorio vidikovac s pogledom od 360 stupnjeva i kafićem, a investirat će se i u rotirajući restoran.

Mlada ekipa okupljena u organizaciju Panic Room Croatia pak 25. svibnja priprema party u tunelu Sljeme. Ispunit će ga ritmovi elektroničke glazbe, a nastupat će domaći DJ-evi, ali i gost iznenađenja. Riječ je o tunelu koji su u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, točnije od 1947. do 1952., gradili zarobljenici, a ideja je bila da se probije kroz Medvednicu kako bi se Zagreb spojio sa Zagorjem. Taj plan, međutim, ni do danas nije realiziran.