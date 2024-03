Nepodnošljivi smrad još uvijek muči stanovnike Zagreba, najavljuju veliki prosvjed

Nesnosni vonj koji se ne prestaje širiti s kompostane Markuševec na Čretu i dalje je glavna tema u tom dijelu metropole. Smradom su najzahvaćeniji kvartovi Gornji Bukovac, Jazbina, Čret, Jazbinski odvojci i Dotrščina, stoga oni koji tamno stanuju najavljuju veliki prosvjed. Održat će se u subotu 16. ožujka u 11 sati pred kompostanom, a prosvjednici će na neko vrijeme blokirati ulazak kamionima s biootpadom.

Jedan od zahtjeva prosvjednika jest i da se na dnevni red iduće sjednice Vijeća gradske četvrti Maksimir ponovno stavi prijedlog o ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom koja omogućuje kompostiranje većih količina kuhinjskih biootpada na Čretu, što susjedi smatraju glavnim razlogom pojave smrada.

Podsjetimo, taj su prijedlog inicijative Smrad s Bukovca prihvatili mjesni odbori Dotrščina, Bukovac i Maksimir te prezentirali VGČ-u, no on je sa sedam glasova protiv, sedam za i jednim suzdržanim odbijen, što je dodatno razljutilo stanovnike baš kao i činjenica da je prije mjesec dana gradonačelnik Tomislav Tomašević obećao da se biootpad ondje neće voziti, no to nije zaustavilo širenje smrada.

Stoga iz Inicijative strahuju da se biootpad iz kućanstava još uvijek dovozi na Čret, a brine ih i mogućnost deponiranja novih i potencijalno opasnijih vrsta otpada. Naime, 22. prosinca Čretu je izdana desetogodišnja dozvola prema kojoj se ondje omogućuje skladištenje i procesuiranje 17 vrsta otpada.