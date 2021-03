Nađi: Uhljebe ćemo otpustiti, a najbolje zaposlenike nagraditi

Do prošle je jeseni bio zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje. A onda je Davor Nađi iz Fokusa dao ostavku i preselio se u glavni grad, da bi početkom godine objavio i kandidaturu za gradonačelnika. Zašto se ovaj magistar ekonomije na to odlučio te što misli, ima li šanse za drugi krug, otkriva u intervjuu koji slijedi.

Najmlađi ste kandidat za gradonačelnika. Koliko se dugo bavite politikom i što vas je potaklo da uopće uđete u te vode?

Najmlađi sam, ali i najiskusniji s obzirom na to da sam jedini upravljao gradom. Politikom se bavim od 19. godine, ali ozbiljnije od lokalnih izbora 2017., kada sam postao zamjenik gradonačelnika. Prije toga sam bio četiri godine član mjesnog odbora i radio u privatnom sektoru kao konzultant za financije u vodećem regionalnom Microsoftovu partneru za ERP rješenja. Na ulazak u politiku me potakla činjenica da svi čekaju da se nešto promijeni, a nitko nije spreman zasukati rukave.

Jeste li već prilikom preseljenja razmišljali o kandidaturi?

Zaručio sam se i preselio u Zagreb, gdje živim. Kao i u slučaju Svete Nedelje ne mogu a da ne reagiram na probleme koji nam zagorčavaju život, a rješivi su. Podsjetio bih da smo mi u samo tri godine ukinuli prirez, proveli najveće porezno rasterećenje, uveli alate poput savjetodavnog e-referenduma, online ocjenjivanje gradskih službenika prema čemu se definira varijabilni dio plaće te uveli najvišu razinu transparentnosti u Hrvatskoj. Do danas niti jedan drugi grad u RH nije pristao prikazati sve ugovore, narudžbenice i fakture kako gradske uprave tako i svih gradskih poduzeća kako smo to napravili u Svetoj Nedelji. Prvi u Hrvatskoj smo uskladili zemljišne knjige i katastar, uveli autobusni prijevoz u potpunosti financiran iz proračuna pa je karta za putnike nula kuna, gradili i obnavljali škole, knjižnicu, vrtiće, vodovod, odvodnju, ceste i nogostupe… A istovremeno smo i privukli mnoge privatne investicije od kojih je najveća tik do realizacije i o njoj se ovih dana piše u medijima.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 16.3.2021., Zagreb - Davor Nadji, kandidat za gradonacelnika Zagreba. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

Fokus je mlada stranka, stara tek godinu dana. Imate li konkretne podatke o vlastitom potencijalu na lokalnim izborima?

Proveli smo anketu po kojoj kao kandidat stranke Fokus imam rejting od 3,2%. Istina je da smo mlada stranka, no već smo ostvarili saborski mandat, iako nam ni tada ankete nisu davale prelazak praga. Imamo velik broj gradonačelnika i načelnika među članovima, na zdravim smo temeljima. Da se vratim na Zagreb, tu sam još uvijek dijelu ljudi nepoznat stoga, za razliku od drugih kandidata, imam prostora za rast. Po anketi, među biračima koji prepoznaju moj rad imam rejting 12%. S dizanjem prepoznatljivosti trebao bi slijediti i rast mog rejtinga, a kako sada stvari stoje, u drugi krug bi se, s obzirom na brojnost kandidata, a moglo ulaziti i s 10-ak posto glasova. To je sasvim dohvatljivo, a u drugom krugu sve je moguće.

Kandidaturu ste najavili “teaser” plakatima, što je prilično skupa opcija. Iz kojih sredstava se to financira?

U vrijeme kad sam krenuo s plakatima cijene su bile povoljne. Do sada sam na njih potrošio otprilike 85.000 kuna, a s obzirom na to da stranka godišnje ima 400.000 kuna prihoda od saborskog mandata, to nam je bio sasvim podnošljiv trošak. S obzirom na to da na ovim izborima nastupamo u brojnim gradovima, općinama i županija, svakako ćemo se osloniti i na donacije te kreditna sredstva.

Tko su vaši birači? Idete li na birače Milana Bandića?

Prilično je jasno da kao jedini kandidat koji najavljuje odlučne rezove rashodne strane proračuna ne ciljam na birače Milana Bandića. To rade svi drugi kandidati i time zapravo poručuju da oni neće biti prava promjena. Umjesto jednog Bandića sada imamo 5 ili 10 “Bandića” u kampanji. Naši birači su ljudi kojima je dosta ideoloških podjela i koji su okrenuti budućnosti. Ne žele da im se država petlja u svaki dio života i poslovanja i ne traže pomoć države. Žele samo da im ostane što veći dio onoga što sami zarade i da im javni sektor na pravedan i kvalitetan način pruži uslugu koju plaćaju kroz poreze.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 16.3.2021., Zagreb - Davor Nadji, kandidat za gradonacelnika Zagreba. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

Možete li prokomentirati tijek pretkampanje i što očekujete u vremenu ispred nas?

Pretkampanja je, izuzev smrti gradonačelnika, bila prema očekivanjima. Svi pričaju istu priču i pružaju populistička obećanja, a ja sam se jedini izdvojio zagovaranjem realnih inicijativa. Kao i do sada, ja ću se fokusirati na rješenja koja nudim građanima i uvijek ću raskrinkavati populizam drugih kandidata.

Za kojeg kandidata mislite da će u prvom krugu “pokupiti” najveći broj glasova, a koja od najavljenih opcija će najbolje proći u Gradskoj skupštini?

Prije nekoliko tjedana je bila potpuno drugačija politička situacija nego što je danas, stoga bih se od prognoza ovog tipa za sada suzdržao. Ono što sam siguran je da će stranka Fokus ući u Skupštinu, a s rastom potpore vjerujem da ću se do svibnja uključiti u borbu za drugi krug.

Najavljujete ukidanje prireza. Kako mislite kompenzirati manjak u gradskoj blagajni?

Prirez je planiran ove godine u iznosu 0,8 milijardi kuna, a ja sam objavio analizu na šest stranica gdje sam jasno rekao gdje ću uštedjeti 3,2 milijarde kuna. Dakle, više je i nego jasno da ću manjak nadomjestiti uštedama koje ću postići smanjenjem broja zaposlenih u gradskoj upravi i poduzećima, optimizacijom poslovanja, transparentnim natječajima i boljim upravljanjem gradskom imovinom. Na to ću nadodati i bolje korištenje EU fondova.

Dok neki kandidati govore da neće biti značajnijih otpuštanja u gradskoj upravi i tvrtkama, vi ih najavljujete. Zašto?

Zato što je to nužno napraviti ako želimo razvoj grada Zagreba. Podsjetio bih da u gradskoj upravi postoji odjel za fotokopiranje. Kako novi gradonačelnik misli promijeniti išta ako sve bude radio kao prošli gradonačelnik? A to je ono što obećavaju svi drugi kandidati. U gradskoj upravi, poduzećima i proračunskim korisnicima ima minimalno 4000 zaposlenih viška i tu vidim prostor za uštedu od 650 milijuna kuna godišnje. Od toga bih 150 milijuna kuna godišnje vratio najboljim zaposlenicima kao nagrade. Uhljebe treba otpustiti, a najbolje zaposlenike nagraditi!