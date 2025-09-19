Na vrhunske kapljice ide se u Jasku. Poznat je program za Dane vina: Nastupit će Dalmatino i Danijela Martinović

Dani vina, koji se već tradicionalno organiziraju u perivoju dvorca Erdödy u Jastrebarskom, ove će se godine održati od 26. do 28. rujna, najavljeno je na predstavljanju manifestacije u zagrebačkom hotelu Esplanade. Okupit će 16 proizvođača, u programu je i 14 radionica, a posjetitelji će imati priliku kušati birane kapljice iskusnih, poznatih vinara, ali i upoznati nova imena plešivičke scene. Na Danima vina predstavit će se i najmlađi hrvatsko vinar Marko Sirovica. – Dođite da uživamo u toj našoj kapljici za koju se borimo cijelu godinu – kazao je.

U sklopu manifestacije također će nastupiti Danijela Martinović, grupa Dalmatino, mlade zvijezde Bruno Rački & Valova te legendarni Gospodari tambura, a ulaz na sve koncerte je slobodan, istaknula je Petra Masnec, direktorica jaskanske Turističke zajednice. – Ovaj festival slavi baštinu i kreativnost naših vinara, ali i ljubav prema Plešivici – dodala je.

Bogatu vinsku ponudu, dakako, pratit će i ona gastronomska. – Dođite na Dane vina probati kapljice koje skrivaju razne priče – pozvao je i gradonačelnik Zvonimir Novosel.