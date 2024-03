Na tjedan dana zatvara se dio jedne od najprometnijih ulica u Zagrebu, radovi počinju u utorak

Tijekom sljedećeg tjedna djelomično se zatvara jedna od najprometnijih ulica u Zagrebu. Ulicom grada Vukovara na dijelu od Ivanićgradske do ulice Donje Svetice bit će otežan promet od utorka, 2. travnja od 08,00 sati do ponedjeljka 08. travnja do 04,00 sata

Zbog radova prijekopa za polaganje elektroenergetskog kabela bit će onemogućeno prometovanje iz smjera istoka prema zapadu, dok će se promet u smjeru zapad-istok odvijati nesmetano.

Kako bi se izbjegla dodatna zagušenja, iz grada predlažu, sljedeće obilazne pravce:

Ulica grada Vukovara – Ivanićgradska – Ivekovićeva - Ulica Donje Svetice – Ulica grada Vukovara

– Ulica grada Vukovara Ulica grada Vukovara – Ivanićgradska – Planinska – Donje Svetice - Ulica grada Vukovara.

"Apeliramo na pješake da obrate posebnu pozornost budući će nogostup biti zauzet. Sve sudionike u prometu pozivamo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća." stoji u obavijesti iz grada.