Most Zagreb zahvaljuje biračima: Nastavljamo odgovorno, pošteno i ustrajno

Most Zagreb zahvaljuje svim Zagrepčankama i Zagrepčanima na ukazanom povjerenju i svakom glasu na lokalnim izborima. Vaša podrška daje nam snagu da nastavimo zastupati vrijednosti koje dosljedno branimo –– Iako je rezultat izostao, svjesni smo gdje smo pogriješili i odlučni da te greške dugoročno ispravimo. Osvojili smo mandate u Stenjevcu i Donjoj Dobravi, kao i u nizu mjesnih odbora, što vidimo kao temelj za daljnje jačanje organizacije i prisutnosti Mosta u glavnom gradu.Tijekom kampanje ostali smo vjerni svojim vrijednostima – bez populizma, bez praznih obećanja i bez kompromisa koji bi nas udaljili od onoga što Most predstavlja. Politika, po našem uvjerenju, mora imati jasan identitet i odgovornost prema građanima koji daju svoje povjerenje. Ponosni smo na rezultate naših kolega diljem Hrvatske, osobito tamo gdje su Mostove liste postale važanUoči drugog kruga izbora za gradonačelnika Zagreba, Most Zagreb poziva sve građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo odlučivanja. U ovom trenutku smatramo, a u postojećem izboru svoju podršku dajemo kandidatkinji Mariji Selak Raspudić kao jasnoj alternativi dosadašnjoj gradskoj upravi. Most Zagreb nastavlja rad – predano, odgovorno i s iskrenom željom za boljim Zagrebom – stoji u priopćenju stranke koja je u proteklom sazivu Gradske skupštine imala tri mandata.