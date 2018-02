Modernizacija će spriječiti da automati za plaćanje parkiranja odu u zaborav

Kada neku staru tehnologiju pregazi vrijeme, samo su dvije opcije – ili će se prestati koristiti ili će se modernizirati.

Upravo se to dogodilo starim automatima za plaćanje parkiranja u Zagrebu koji su polako odlazili u zaborav nakon što je uvedena mogućnost plaćanja SMS-om. Mobitelom je sve brže, nisu potrebne kovanice, a i lakše je produljiti parking “na daljinu“. Jedina mana takvog plaćanja je dodatna naknada od 60-ak lipa, a treba uzeti u obzir i činjenicu da se ipak ne služe svi mobilnim telefonima da bi platili parkiranje. Unatoč tome, činjenica je da su Zagrepčani sve rjeđe stajali ispred automata, no čini se da oni ipak neće nestati. U Zagreb, naime, stiže 100 novih automata koji će biti puno moderniji, a imat će i više funkcija. Na njima će se i dalje, naravno, moći kupiti karte, ali osim onih satnih, sada će u ponudi biti i dnevne, stanarske te komercijalne. Za njih se do sada trebalo čekati u redu na šalteru, pa bi novi način prodaje čak mogao privući kupce na automate. Također, veliki je plus što više neće trebati skupljati kovanice, nego će se moći platiti i svim vrstama kartica. Tu mogućnost pri kupnji karata za parkiranje, ali i za javni prijevoz ima već većina velikih europskih gradova, a u Hrvatskoj je prvi tu mogućnost još 2016. predstavio Dubrovnik. Novost je da će se i na zagrebačkim automatima moći kupiti i karte za ZET, a svakako je zanimljivo da će se preko novih automata u prodaju pustiti i ulaznice za kazalište i muzeje. Također, da

Grad ide ukorak s turističkim bumom koji doživljava potvrđuje to da će se sve moći obaviti na četiri jezika, a na ekranu će se prikazivati i turističke informacije. Iako će Grad za nabavu novih automata izdvojiti ukupno pet milijuna kuna, budu li doista funkcionirali kako je opisano, Zagrepčani će od njih samo profitirati. Samo da se ne dogodi da sve druge mogućnosti osim kupnje običnih parkirnih karata budu nedostupne, pa da opet imamo iste automate, ali skuplje.

