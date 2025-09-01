Maloljetnik u Zagrebu sjeo za volan i izazvao kaos na cesti: Zaletio se u dvojicu muškaraca, jednom pregazio stopala

U Ulici Dragutina Golika u Zagrebu u četvrtak oko 14 sati maloljetnik je, kako javlja zagrebačka policija, automobilom ozlijedio dvojicu muškaraca i pokušao pobjeći. Upravljao je osobnim automobilom marke Renault zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 24-godišnjakinje koja se, zajedno s još jednom osobom nalazila u automobilu.

"Nakon što se osobnim automobilom marke Ford gospićkih registarskih oznaka do njih dovezao 28-godišnjak, jedan od putnika iz njegovog automobila, starosti 31 godinu, izišao je iz vozila te se verbalno sukobio s maloljetnikom, kojeg poznaje od ranije, da bi maloljetnik automobilom krenuo prema naprijed te vozilom 31-godišnjaku prešao preko stopala, a potom se odvezao s mjesta događaja", stoji u priopćenju PUZ-a.

Nakon toga, 31-godišnjak je ušao u automobil marke Ford kojim je upravljao 28-godišnjak te su ga slijedili. Nakon što je u Zagorskoj ulici sustigao vozilo, 28-godišnjak je izišao iz automobila da bi maloljetnik tada vozilom krenuo prema njemu te ga prednjim dijelom automobila udario u nogu, a potom nastavio vožnju Selskom ulicom do Zvoningradske ulice dok ga je 28-godišnjak slijedio. Na navedenoj lokaciji uočili su ih policijski službenici koji su maloljetnika i ostale sudionike događaja priveli u prostorije policije.

Tijekom događaja 28-godišnjak i 31-godišnjak lakše su ozlijeđeni, a kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom je u tijeku.