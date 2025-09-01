Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZNALI SE OD PRIJE

Maloljetnik u Zagrebu sjeo za volan i izazvao kaos na cesti: Zaletio se u dvojicu muškaraca, jednom pregazio stopala

Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava
Antonio Jakus/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.09.2025.
u 13:30

Tijekom događaja 28-godišnjak i 31-godišnjak lakše su ozlijeđeni, a kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom je u tijeku

U Ulici Dragutina Golika u Zagrebu u četvrtak oko 14 sati maloljetnik je, kako javlja zagrebačka policija, automobilom ozlijedio dvojicu muškaraca i pokušao pobjeći. Upravljao je osobnim automobilom marke Renault zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 24-godišnjakinje koja se, zajedno s još jednom osobom nalazila u automobilu.

"Nakon što se osobnim automobilom marke Ford gospićkih registarskih oznaka do njih dovezao 28-godišnjak, jedan od putnika iz njegovog automobila, starosti 31 godinu, izišao je iz vozila te se verbalno sukobio s maloljetnikom, kojeg poznaje od ranije, da bi maloljetnik automobilom krenuo prema naprijed te vozilom 31-godišnjaku prešao preko stopala, a potom se odvezao s mjesta događaja", stoji u priopćenju PUZ-a. 

Nakon toga, 31-godišnjak je ušao u automobil marke Ford kojim je upravljao 28-godišnjak te su ga slijedili. Nakon što je u Zagorskoj ulici sustigao vozilo, 28-godišnjak je izišao iz automobila da bi maloljetnik tada vozilom krenuo prema njemu te ga prednjim dijelom automobila udario u nogu, a potom nastavio vožnju Selskom ulicom do Zvoningradske ulice dok ga je 28-godišnjak slijedio. Na navedenoj lokaciji uočili su ih policijski službenici koji su maloljetnika i ostale sudionike događaja priveli u prostorije policije.

Tijekom događaja 28-godišnjak i 31-godišnjak lakše su ozlijeđeni, a kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom je u tijeku.
Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka zagrebačka policija PUZ Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Otvorenje Festivala svjetske književnosti
U HNK

Seid Serdarević na otvorenju FSK-a: 'Živimo u vremenu straha, književnost nam pokazuje kakvi smo ljudi'

Kako je istaknuo, dok svjedočimo kulturi zaborava, kada se u Hrvatskoj kao i drugdje zaboravljaju zločini, a opet uzvikuju parole i slogani pod kojima su zločini počinjeni, pred našim se očima odvija promjena koja ne sluti na dobro, "sveopća kontrola i ukidanje različitosti, zabrane kulturnih događaja i tribina na žalost i u Hrvatskoj postaju normalni, vidimo i nedavni slučaj u Benkovcu, imamo pritiske na festival u Šibeniku, napade na pisce i javna zastrašivanja, ne samo u internetskom prostoru nego i na zidovima zgrada".

Učitaj još