Kota hoda unatraške, Budiselić na jednu nogu obuo 150 čarapa... Ovo su zagrebački Guinnessovi rekorderi

Pomoglo je, kaže, to što se cijeli život bavio sportom i tjelovježbom, no ipak je morao devet mjeseci intenzivno trenirati kako bi uspio u pothvatu kojeg se i danas mnogi sjećaju. Točno u 15 sati, 27. travnja 2019. godine, kondicijski trener Tomislav Lubenjak započeo je ambiciozan pokušaj rušenja Guinnessova svjetskog rekorda u guranju automobila u 24 sata. Sljedeći dan u 7.30, taj je rekord srušio, a zaustavio se nakon prijeđenih nešto manje od 107 kilometara.

Guranje automobila

– Rekord prije toga za jednu osobu bio je 82,28 kilometara, a u paru 95,07. Znao sam odmah da ću uspjeti srušiti oba rekorda. Kad sam to postigao, bio sam oduševljen, osjećaj je bio odličan jer sam se za to pripremao doslovce mjesecima – prisjeća se danas tog trenutka Lubenjak, koji je trenutačno na rehabilitaciji u Dubrovniku nakon dvije ozbiljne operacije srca. Vozači u malom Smartu tog su se dana prije tri godine mijenjali svaka četiri sata, prepričava nam, a Tomislavova baka Marica vozila je dvije dionice; od 19 do 23 sata prvi dan te završni dio, od 11 do 15 sati sljedeći dan. Ulicom grada Vukovara, kojom je Lubenjak gurao vozilo, načičkani su bili novinari i publika koja je za njega navijala. Zbog zdravstvenog stanja, sad na rušenje novih fizičkih rekorda više ne smije ni pomisliti.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 27.04.2019., Zagreb -Tomislav Lubenjak pokušat ce gurati automobil 100 kilometara i probati oboriti Guinnessov rekord upravo u guranju automobila., Rekord ce loviti u ulici grada Vukovara u Zagrebu, na potezu od Zagrepcanke do Donjih Svetica, sto je u jednom smjeru oko cetiri kilometararPhoto: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Za mene je oporavak još jedno obaranje Guinnessa jer je moja srčana aorta tri puta veća nego što smije biti. Kažu da je dobro što sam živ. Ali i dalje se krećem, nedavno sam prehodao maraton u gradu. Trčati, naravno, niti mogu niti smijem – kaže smiješeći se 30-godišnji Lubenjak. On je samo jedan, zapravo, od više Guinnessovih rekordera s područja metropole. Neki su rekordi postavljeni, ali u međuvremenu i srušeni, poput onog za najveći ljudski "smajlić" 2012. godine, koji je na Trgu bana Jelačića svojim tijelima "nacrtalo" 768 ljudi. Njih je nadmašila ekipa iz Filipina koja je okupila čak 8018 ljudi, i to 2015. godine. No, neki rekordi su i dalje aktualni jer ih je zasad nemoguće nadmašiti. U Bestovju pokraj Zagreba žive trenerica pasa Ana Odak i njezina kujica Kota, graničarski škotski ovčar, koja je prije dvije godine postavila svjetski rekord u najbržem hodu od pet metara – unatraške! Tada desetogodišnja veteranka, u samo dvije sekunde i 42 stotinke, poput metka projurila je tih pet metara.

– Dotad je rekord bio 6,73 sekunde, a ona je već u prvom pokušaju tu dionicu prošla za manje od tri sekunde. Ne znam kako je to uspjela, skupila je noge kao mačka i kao da je otpuzala unatrag – kaže A. Odak. Kota je danas i više nego živahna 12-godišnja seniorka, a kroz život je, kaže njezina vlasnica, naučila između 300 i 500 trikova, od kojih joj je hod unatrag jedan od omiljenih.

– Prava je performerica i obožava kad su sve oči uprte u nju. Nastupala je u nekoliko predstava, glumila u filmovima, serijama, reklamama. I vidi se da tijelo već lagano posustaje, ali ona je puna želje i energije pa i dalje radimo. Unatraške bi mogla prehodati sigurno jedno nogometno igralište – kaže ponosna Kotina vlasnica. A među zagrebačkim rekorderima ima i onih koji su se u knjigu upisali više od pet, sedam, pa i 10 puta. Zagrepčanin Krunoslav Budiselić obarao je niz, neki bi rekli bizarnih, rekorda, pa je 2010. godine uspio, za 28 minuta i 11 sekundi, otvoriti čak dvije tisuće boca Ožujskog piva. Iste godine srušio je Guinnessov rekord u obuvanju čarapa, na jednu nogu obuvši ih 150. Prije toga uspio je obući najviše majica kratkih rukava – čak 245. Ispekao je i toranj od 700 palačinki visok 74 centimetra, a uspio je srušiti i rekord u sklekovima, "napumpavši" u prosjeku dva i pol skleka u sekundi. No, sve je te rekorde netko do danas nadmašio – osim jednog. Još uvijek stoji kao rekorder koji je prešao najdulju udaljenost u sat vremena hodajući isključivo "moonwalk", u stilu plesa po kojem je poznat kralj popa Michael Jackson. Hod dug 5,7 kilometara izveo je 12. listopada 2009. na zagrebačkom stadionu Mladost.

Foto: Luka Klun/VLM 12.10.2009.,Zagreb - Obaranje Svjetskog rekorda u otvaranju pivskih boca Guinness rekordera Krune Budiselica. Najbrze otvorenih 2.000 zuja za Guinnssovu knjigu rekorda i prikupljanje novca za Zakladu Vatreno srce. rPhoto:Luka Klun/VLM/PIXSELL

Najdulje slijepo crijevo

Neki od tih rekorda nisu, pak, srušeni više od desetljeća, poput najveće kolekcije poštanskih maraka vezane za pande, čiji su vlasnici Edo i Iva Rajh. A još 2006. doktorica Ivana Pavić iz KBC-a Sestre milosrdnice, za vrijeme autopsije, iz osobe izvadila je najveće slijepo crijevo na svijetu, dugačko čak 26 centimetara. Novinarski dvojac Marko Tomac i Ivan Cvetković u VW Passatu 2011. prešli su 2545,8 kilometara, što je najveća udaljenost dosad prijeđena jednim punjenjem prosječnog rezervoara goriva. Dotadašnji rekord britanskog novinara Gavina Conwaya iz The Sunday Timesa (2456,88 km) nadmašen je za više od stotinu kilometara, uz nevjerojatnu prosječnu potrošnju od 3,0871 litara na 100 kilometara. Još je u Guinnessovoj knjizi upisana i predstava "Stilske vježbe" koju su od 1970. do 2019. godine izvodili Lela Margitić i Pero Kvrgić, i to u kategoriji najdulje izvođene predstave s istom glumačkom postavom. •