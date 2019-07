Konjički klubovi dogovorili se s Bandićem, traži se nova lokacija za hipodrom

Na hipodromu ostaju dok im se ne sagradi novi, a za taj zamjenski sami će postaviti uvjete – dogovorili su se tako jučer na sastanku s gradonačelnikom Milanom Bandićem predstavnici konjičkih klubova, koje je prvi čovjek grada još donedavno tjerao s lokacije budućeg “zagrebačkog Manhattana”.

Nije osmijeh od uha do uha

Ali neće on još godinu i pol do dvije, rekao je jučer Bandić konjičkim klubovima, pa i za selidbu i za novi hipodrom ima vremena.

– Ne moramo se iseliti do 1. prosinca, ali sad imamo 15 dana da sastavimo potrebe za novu lokaciju – vremenske nam je rokove jučer pojasnio predsjednik Zagrebačkog konjičkog saveza Mladen Brezić pa dodao da se mjesto novog hipodroma još uvijek ne zna. Obećano je, kaže, da je ona u svakom slučaju na području grada.

– Privatne staje nama nisu dolazile u obzir, a to gradonačelnik i zna. Ne mogu reći da smo sa sastanka otišli s osmijehom od uha do uha jer lokacija koju imamo izuzetno je dobra. Ali spremni smo otići ako to znači da će nam uvjeti biti bolji, a gradonačelnik je obećao da će novi hipodrom biti puno bolji od starog – govori nam Brezić pa dodaje da obećanja iz Grada nisu nikakav iznenadni iskaz dobre volje metropolske uprave, već samo postupanje u skladu sa zakonom.

Jer, kaže Brezić, prema Zakonu o športu, Grad im, želi li ih maknuti sa sadašnje lokacije, mora osigurati zamjensku. A za nju će, kažu nam u gradskoj upravi, raspisati natječaj.

– Iskaz javnog interesa, točnije. To znači da će nam se moći javiti svatko tko bude imao dovoljno veliku parcelu na kojoj bi se mogao napraviti hipodrom, a mi ćemo razmotriti najbolju lokaciju – pojašnjavaju u Gradu kako će tražiti zamjensko mjesto za konje.

Prije GUP-a, prosvjed

Na pitanje je li točno da su na sastanak pozvali samo klubove “pod Holdingom”, odgovorili su da su zvali sve s adresom na hipodromu.

– Dogovor je postignut bez korisnika i klubova koji su godinama na hipodromu, ali eto, nisu u vlasništvu Holdinga – reagirali su na sastanak članovi inicijative Zagreb koji su Zagrepčane pozvali na prosvjed ispred Gradske skupštine, na dan sjednice i glasanja o Generalnom urbanističkom planu 10. srpnja. Zalažu se za to hipodrom mora ostati za rekreaciju.