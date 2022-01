Klisović uzvratio BM 365: 'Žetončići' nikoga ne mogu prozivati da je 'žetončić'

Predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) reagirao je danas uoči sutrašnje sjednice na prozivke iz stranke BM 365 da su SDP-ovci 'žetončići' jer su podržali svog koalicijskog partnera Možemo! u revidiranju mjere roditelj-odgojitelj. Poručio je kako "žetončići nikoga ne mogu prozivati da je žetončić".

"'Oni koji su uveli u hrvatsku praksu riječ 'žetončić', u političku sferu, mislim da nemaju nikakvu vjerodostojnost ili kredibilitet da uopće govore o tome, a kamoli da prozivaju zbog toga SDP. Stranka ima vrlo jasnu politiku, vrlo jasno artikulira svoje stavove i u javnosti i prema koalicijskom partneru i u Skupštini Grada Zagreba. Takve podvale i pokušaji da se digne temperatura pred Gradske skupštinu su deplasirane", rekao je Klisović na konferenciji za novinare.

Za novi prijedlog naplate odvoza komunalnog otpada rekao je da je "cijela priča" sada u javnoj raspravi, istaknuvši da bi fiksni dio trebao biti manji od onoga koji građani sada plaćaju, a varijabilni ovisi o tome koliko će komunalnog smeća stvarati. Objasnio je da će prema tome građani kupovati vrećice i onda će broj vrećica, koje su kupili u jednom mjesecu, ustvari odrediti njihovu ukupnu cijenu.

"Kako će se to provjeravati, to je sigurno jedan od težih elemenata ovog plana i moram reći da sam i sam živio u Europi, da isti problem imaju i neki drugi gradovi. Pa tako, kad sam bio u Švicarskoj, vidio sam na svoje oči komunalnog redara kako otvara vrećicu sa smećem i traži neki dokaz čije je to, pa je našao otisak od kreditne kartice s imenom i prezimenom osobe koja je bacila i ta osoba je onda dobila kaznu", kazao je Klisović.