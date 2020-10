Kad će kanalizacija? Ima je cijelo Čučerje – osim nas u centru

Crkva, kafići, trgovine udaljeni su nekoliko stotina metara, a minutu-dvije pješice su i od škole i budućeg vrtića. U strogom su centru naselja stanovnici Čučerske ceste između brojeva 356 i 372, kaže Ivan Šturlić, a žive kao u zaseocima desecima kilometara od Zagreba. Zašto?

Brojimo odlaske na zahod

– Iako svi oko nas imaju priključak na kanalizaciju, mi još nemamo. Zato smo ljutiti i osjećamo se kao građani drugog reda – sumira Šturlić, jedan od pedesetak stanovnika ulice koji već godinama pokušava riješiti problem. A on je, objašnjava, tehničke je prirode s obzirom na to da su im kuće ispod razine glavnog kolektora koji ide Čučerskom.

– I naše fekalne vode ne mogu se “popeti” uzbrdo do glavne kanalizacije. A kuće koje su ispod naše priključene su na odvodnju koja teče uz potok. No, na taj se kanal ne možemo spojiti jer bismo cijevi morali provlačiti kroz tuđa dvorišta, što nitko ne dopušta. Pa do kad ćemo živjeti ovako? – pita Šturlić. Zajedno sa susjedom još je 2016. predao zahtjev za gradnju kanalizacije, a projekt je kasnije uvršten i u plan komunalnih akcija za Čučerje.

– Predsjednica Mjesnog odbora obećala je prije dvije godine da će to biti riješeno. Ali još nije, a ne vjerujem da će biti i u idućih pet godina – ogorčen je Alen Šušković. A rješenje je, objašnjavaju, zapelo u usklađivanju stvarnih imovinskopravnih odnosa s onima zabilježenima u katastru.

– Dio puta koji ide pokraj naših kuća uveden je kao privatan posjed, a zapravo je javni. Radili smo zato novu katastarsku izmjeru, da se zabilježi realno stanje, no još nije službeno evidentirano. I to koči sve – kaže Šturlić. I dok čekaju da se zavrzlama rasplete, stanovnici se snalaze kako mogu. Imaju septičke jame, koje moraju prazniti nekoliko puta godišnje, a svako ispumpavanje košta između 500 i 600 kuna.

– I doslovce moramo misliti koliko puta dnevno možemo na zahod jer se bojimo da bi se mogla preliti jama. Moja obitelj ovdje živi 30 godina i toliko čekamo rješenje – govori Ivan Mateš.

Pokušavamo ubrzati

Pitanje kanalizacije u obradi je, a postavljanje projektirano, kaže Damir Oniško, predsjednik Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava, pa dodaje da se prije radova čeka ishođenje lokacijske i građevinske dozvole.

– Problem je u tom putu jer promjene nastale katastarskom izmjerom još nisu službeno evidentirane. Da ubrzamo postupak, pitat ćemo mjerodavni gradski ured mogu li sami snimiti trenutačnu situaciju i razgovarati sa stanovnicima. Uspijemo li dobiti pristanak svih njih za radove, moći ćemo brže ishoditi dozvole i početi – kaže Oniško.

U Vodoopskrbi i odvodnji ističu da su 2018. izdali zadatak za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku ulice Kamenščica kako bi se na njega mogli priključiti oni koji žive uz Čučersku cestu do broja 374.