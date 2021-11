Novi Tomaševićevi ljudi: Holding objavio imena novih šefova gradskih podružnica

Od 17 izvršitelja za voditelje podružnica i sastavnica Zagrebačkog holdinga nova je uprava odabrala njih četvero.

Davor Vić novi je voditelj Čistoće, Jeronim Tomas direktor trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb – opskrba d.o.o., Davor Poljak novi je šef Vodoopskrbe i odvodnje, a Marko Šarić Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva.

Vić je prije dolaska u Čistoću osam godina vodio osječko komunalno poduzeće Unikom, Tomas u Gradsku plinaru – opskrbu dolazi s mjesta direktora Riznice Fortenova Grupe, a prije toga je 14 godina bio direktor riznice Dukat-Lactalisa, Šarić je prije imenovanja na čelo GSKG-a od lipnja bio v. d. direktora te podružnice, a prije toga je radio kao direktor sektora financijsko-računovodstvenih poslova.

Poljak je posao direktora ViO-a već obavljao, i to od 2010. do 2013. godine, a potom je zaposlen na mjestu voditelja projekata. Za mjesta preostalih voditelja podružnica i direktore povezanih društava raspisat će, rekli su iz Zagrebačkog holdinga, novi natječaj. Već idući tjedan učinit će to za šest podružnica čije su upravljanje privremeno preuzeli članovi uprave Holdinga.

Matija Subašić Maras vodit će podružnice Vladimir Nazor, Gradska groblja, Autobusni kolodvor te Zrinjevac, a Boris Sesar preuzet će Arenu Zagreb i Zagrebački digitalni grad.

Za neke podružnice kojima upravljaju članovi uprave dali su već poznatim licima u Holdingu punomoć za obavljanje poslova voditelja, pa tako Vladimir Nazor vodi Miroslav Čulk, dosadašnji voditelj Grada mladih, Roko Gruja, dosadašnji v.d. šefa Gradskih groblja i dalje je na čelu podružnice, Sretan Šarić, dosadašnji šef Arene Zagreb i sada će ju voditi.

U ostalim podružnicama imenovali su v.d.-e, u Zagrebačkim cestama to je Davor Merkaš, u Robnim terminalima Ivica Tokmadžić, u Tržnicama Zagreb Božena Cvitanović, Zagrebparkingu Krešimir Milinović te u Gradskoj plinari Miroslav Živko. I za ta će se mjesta raspisati natječaj u najkraćem mogućem roku, a ukinut će ograničenje broja prijava kandidata kako bi, kažu iz ZGH, dobili što bolji izbor.

