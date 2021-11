KRIZA U ZAGREBU

Doznajemo detalje čistke u Holdingu: 'Višak su menadžeri koji imaju plaću do 33 tisuće kuna'

Čak 27 posto ljudi u Holdingu radi u administraciji te na dobro plaćenim pozicijama. Rečenica je to koju je izgovorio novi šef uprave megatvrtke Ivan Novaković u prvom i dosad jedinom istupu na sjednici Gradske skupštine. Učinio je to na predstavljanju izvješća o stanju Holdinga za prvih šest mjeseci ove godine. No rečenica koju je izgovorio prije dva tjedna očito je bila najava poteza o kojem ovih dana “bruje” svi zaposleni u Holdingu. Ono što je mnogima “zazvonilo” kad je riječ o brojci od 750 otkaza zaposlenicima u administraciji je to – kako su uopće do nje došli?