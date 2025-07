Histrioni otvaraju jubilarnu sezonu komedijom zabune 'Muke po Iveku'

Zamislite da imate dvije adrese, dvije žene i – jednu prometnu nesreću koja sve otkrije. Upravo tu priču donosi najnovija predstave Histriona, "Muke po Iveku", kojom ova legendarna družina otvara jubilarno 40. Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini. Adaptacija je to kultne britanske komedije "Run for your wife" Raya Cooneya koju redatelj Ivan-Goran Vitez u suradnji s autorom Ninom Škrabeom, jednim od prvih Histrionovih suradnika, postavlja na scenu.

U histrionskoj verziji, objasnio je Vitez, radnja je preseljena u današnji Zagreb, gdje Ivan Kovač, vozač Ubera, vodi dvostruki život – kao Ivek Purger i Ive Tovar. Pa s jedne strane ima suprugu Maru dalmatinku na Vrbanima, a s druge purgericu Barbi na Vrbiku. I sve funkcionira, objasnio je redatelj, dok Ivek odnosno Ive ne doživi prometnu nesreću pa se nad njegova dva doma i braka, plavi i bili, nadvije oluja.

U glavnoj ulozi je Andrej Kopčok, koji Iveka opisuje kao simpatičnog manipulatora s "karakternim nedostatkom – ne zna reći ne". Njegove dvije supruge igraju pak Irena Tereza Prpić i Vini Jurčić. Irena Tereza, koja utjelovljuje vatrenu Maru, priznaje kako joj je najveći izazov bio savladati dalmatinski naglasak. – Istrijanka sam i ovo mi je prva takva uloga, ali super smo ekipa, jako se dobro zabavljamo i nadam se da će publika to osjetiti – poručila je glumica.

Uz glavni trokut, zaplet dodatno začinjavaju susjedi i policajci. Kristijan Petelin tumači znatiželjnog Stanka Teletića s Vrbana, Jan Kovačić utjelovljuje Franciska Bobica, susjeda s Vrbika, dok policajce igraju Nancy Abdel Sakhi i Dean Krivačić. Prva pretpremijera održava se sutra u 21 sat, a premijera je zakazana u isto vrijeme u četvrtak. "Muke po Iveku" nastavit će se izvodit sve do 6. rujna, a detaljan raspored dostupan je na internetskoj stranici Histriona.