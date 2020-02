Grad za četvrt uzeo prostor od Holdinga

Dva prostora od po 28 četvornih metara od Tržnica Zagreb, odnosno od Holdinga, do lipnja će na Branimircu unajmljivati Gradski ured za mjesnu samoupravu.

Mjesečno će to stajati 2800 kuna, a platit će morati i režije, i to paušalno, 490 kuna svaki mjesec. Razlog što će Grad gradskoj tvrtki plaćati 50 kuna po četvornom metru “administrativnih prostorija”, plus režije, jest taj što Mjesni odbor “Petar Krešimir IV.” i Gradska četvrt Donji grad nemaju “adekvatan prostor” za rad. Drugim riječima, Grad će Holdingu platiti ukupno 19.740 kuna, jer najam teče od 1. siječnja, kako bi se mogle realizirati sjednice i ostale aktivnosti Gradske četvrti i Mjesnog odbora.

VIDEO Dario Juričan dijelio janjetinu ispred Holdinga