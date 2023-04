FOTO; VIDEO: Pogledajte kako Zagrepčani uživaju na sajmu rukotvorina Projekt: Ilica Q'Art

Rukotvorine, revije, svirke i puno dobrih vibracija... Nakon drugog pokušaja u Zagrebu je danas održan prvi ovogodišnji Projekt: Ilica Q'art koji je okupio stotine hrvatskih obrtnika, umjetnika i proizvođača koji su Zagrepčanima nudili svoje unikatne proizvode.

Sve je to bilo začinjeno sjajnim svirkama bendova. Prvi lica Q'art održao se na Svjetski dan jazza pa su tisuće Zagrepčana Ilicom koja je do popodnevnih sati bila zatvorena od Frankopanske do Krajiške Ulice špancirali uz zvuke Arethe Franklin, Milesa Davisa, Jhona Coltranea...

Fantastičnu svirku imao je sisački bend Bluzy Threesome koji je rasplesao sve generacije Zagrepčana,a oni stariji pokazali su mlađima kako se pleše rock'n, roll.

U Ilici se moglo kupiti i sadnica različitih biljaka, ali i zameziti. Najtraženiji prehrambeni proizvod ovoga je puta bio poljički soparnik, autohtono hrvatsko vegansko jelo od blitve, mladog luka i peršina u jednostavnom, beskvasnom tijestu.

-Zadovoljni smo s proljećem iz drugog pokušaja. teško mi je nabrojati čega sve ima. Posjećenost je velika pa su mnogi izlagači pripremili rukotvorine dizajnirane posebno za Ilicu Q'Art. Nakon potresa i pandemije, čini se kao da su ljudi pomalo zaboravili osnovne ljudske vrijednosti stoga je glavna tema ovogodišnjeg izlaganja solidarnost, suosjećanje i zajedništvo - poručila je organizatorica Ivana Nikolić te je najavila novo izdanje Projekta Ilica Q'Art za 21. svibnja.