FOTO Teška nesreća u Zagrebu: Sudarili se tramvaj i taksi, automobil je jedva prepoznatljiv

Do teške prometne nesreće došlo je u nešto iza 15 sati na Maksimirskoj cesti, a u njoj su sudjelovali ZET-ov tramvaj i taksi. Prema informacijama koje smo dobili s terena, vozač taksija je ozlijeđen, a svi putnici tramvaja su dobro, uključujući i potresenog vozača. Uzroci nesreće još nisu poznati, no prepostavlja se da se vozač taksija pokušao ubaciti ispred tramvaja te je tako došlo do sudara.

Zbog prometne nesreće kod Hondlove u tijeku je zastoj tramvajskog prometa Maksimirskom cestom u smjeru Dubrave. Linije 4, 7, 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a od Svetica do Dubrave putnike prevoze autobusi. Dio tramvaja između Dubrave i Dupca prometuje kroz spremište Dubrava, obavijestili su iz ZET-a. Policija je potvrdila nesreću na Maksimirskoj 125 za koju su dobili dojavu u 15.02, te su potvrdili da je vozač taksija ozlijeđen. Promet je obustavljen u smjeru istoka, a očevid je u tijeku, obavijestili su.

Foto: Neven Brnjas