Evo što vas sve očekuje danas i sutra na Zagreb street art festivalu: Besplatne ture, projekcija filma, live painting...

Zagreb Street Art Festival nastavlja se bogatim programom pa će danas i sutra posjetitelji imati priliku sudjelovati u raznim aktivnostima, od vođenih tura i filmskih projekcija do live painting nastupa i DJ seta. Današnji program počinje u 15 sati besplatnom Street Art turom kroz centar Zagreba s Krešimirom „Leonom GSK“, hrvatskim pionirom grafita i street art vodičem. Tura kreće ispred Turističkog informativnog centra na Trgu bana Josipa Jelačića 11 i završava u Kinu KIC. Za sudjelovanje je potrebna prijava putem e-maila sokre1973@gmail.com, a broj sudionika je ograničen na 25.

Od 17 do 19 sati, u Kinu KIC na adresi Preradovićeva 5 bit će prikazana projekcija filma „Girl Power“, prvog globalnog dokumentarca o ženama u graffiti kulturi. Nakon projekcije, uslijedit će razgovor s redateljicom i graffiti umjetnicom Sany One iz Praga. A od 18 do 22 sata, posjetitelji mogu sudjelovati u Art Huntu – igri u kojoj traže skrivene umjetničke radove i osvajaju nagrade. Od 20 do 22 sata, u sklopu festivala održat će se live painting nastupi međunarodnih i domaćih umjetnika.

Sutra program započinje u 11 sati besplatnom Street Art turom kroz centar Zagreba s Krešimirom „Leonom GSK“. Tura kreće ispred Turističkog informativnog centra na Trgu bana Josipa Jelačića 11, a ovaj put završava u Pri Nami, gdje će se i nastaviti ostatak programa, Za sudjelovanje je potrebna prijava putem e-maila sokre1973@gmail.com, a broj sudionika je ograničen na 25. Od 12.30 do 17 sati, umjetnici će izvoditi live painting nastupe, stvarajući radove uživo. U isto vrijeme, od 12 do 16 sati, DJ Krispy Kris iz Zagreba i Boshko Tours iz Poreča pružit će glazbenu podlogu svojim DJ setovima.

Od 17.30 sati, posjetitelji mogu sudjelovati u Posca radionici, gdje će naučiti tehnike korištenja Posca markera uz pomoć zagrebačkog majstora slova, Lettering Daily. A sutra će posjetitelji moći okušati i u Final Art Huntu te sudjelovati u Meet the Artists događaju, gdje će moći postavljati pitanja umjetnicima i saznati više o njihovim radovima. Za više informacija o programu i prijavama, posjetite službenu web stranicu festivala.