Evo gdje sutra možete pronaći Holdingov pokretni ured

Pokretni ured će biti od 8 do 10 sati u Ulici Vajdin vijenac, kod "Oktogona" u Dugavama, a od 11 do 12.30 u Malomlačkoj ulici 91 u Maloj Mlaci. Poslijepodne, ured će biti od 13.30 do 14.30 sati u zoni ulaza u Holding centar u Ulici grada Vukovara 41, od 15.30 do 17 sati u Ulici Ive Tijardovića preko puta "Shopping centra Prečko" te od 18.30 do 20 sati u Ulici Lj. Posavskog na parkiralištu kod k.br. 25a u Novom Jelkovcu.



- Podsjećamo, u Pokretnom uredu Zagrebačkog holdinga mogu se ugovoriti ili modificirati sve usluge iz portfelja Društva, dobiti informacije, savjeti, podnijeti zahtjevi ili platiti računi bez dodatne naknade. Prepoznatljivo specijalizirano vozilo Zagrebačkog holdinga radnim danom obilazi četiri naselja (od 8 do 20 sati), a subotom je u zoni tržnica (od 8 do 13 sati) - kažu u Zagrebačkom Holdingu. Raspored možete pronaći ovdje