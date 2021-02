Reciklažna dvorišta od ovog vikenda otvorena su i nedjeljom, pogledajte radno vrijeme

Sva reciklažna dvorišta, 10 fiksnih i 9 mobilnih, od ovog tjedna radit će i nedjeljom od 8 do 20 sati, poručuju iz Grada. Od ponedjeljka do subote je radno vrijeme od 6.30 do 20 sati.

Podsjetimo, u tijeku je provođenje novog projekta sustava evidencije u reciklažnim dvorištima, pa je na ulazu, djelatnicima je potrebno predočiti osobnu iskaznicu te podatke o šifri objekta i obveznika. Na području Zagreba je deset reciklažnih i devet mobilnih reciklažnih dvorišta u koja građani mogu odložiti tridesetak vrsta otpada bez naknade. Njihov popis može se pronaći na sljedećoj web stranici Čistoće.