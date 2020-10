Dobili smo semafore, a sad nam je prioritet obnova Doma zdravlja

Molili su, za neke i prosvjedova li, ali borba se isplatila. Špančani su u proteklih godinu dana na potezu od početka do kraja Ulice Antuna Šoljana dobili četiri nova semafora, a tri su obnovljena. Problematičan je bio taj pravac, objašnjava Hrvoje Hrestak, vijećnik Mjesnog odbora Špansko– jug, jer njime idu djeca u školu, roditelji neke vode u vrtić, a mnogo je i drugih pješaka te biciklista.

S obzirom na to da riječ o oko dva kilometra dugoj i ravnoj cesti, bilo je, kaže, hitno potrebno montiranje naprava za usporavanje prometa jer su nerijetki prebrzom vožnjom izazivali nesreće i dovodili u opasnost i sebe i druge.

A ostali uspornici?

– Tri i pol godine zalagali smo se za postavljanje semafora. Posebice na križanju Šoljanove i Ulice Marije Radić, gdje je, prema podacima Policijske uprave Črnomerec, mjesečno bilo sedam nesreća – kaže Hrestak. Prvi je semafor, na križanju Šoljanove i Ulice hrvatskih branitelja, postavljen lani nakon što je na stotine Zagrepčana izišlo na ulice i prosvjedovalo u akciji “Za bolji život u Španskom”. A što se još od tada promijenilo?

– Novi je semafor postavljen i zahvaljujući peticiji koju su roditelji učenika OŠ Ante Kovačića, želeći da im djeca budu sigurnija, potpisali još prije četiri godine. Njihovo je strpljenje donijelo i spas jer su ga ljetos napokon i dobili na križanju Šoljanove, Rešetarove i Korajčeve, odnosno pokraj škole – kaže Hrestak.

Četvrti je semafor postavljen kod autobusnog okretišta u Španskom, a obnovljeni su oni kod Doma zdravlja i tržnice te kod križanja Šoljanove i Krklecove.

– Dok nije bilo semafora, kao privremeno rješenje postavili su uspornike. No, sada oni više nemaju smisla pa već mjesecima molimo Grad da ih ukloni – ističe Hrestak.

Nastava u tri smjene

Ljetos su postigli i veliki uspjeh time što je južni dio Španskog do- bio tzv. street workout park u koji je uloženo 450.000 kuna.

– Park je besplatan za sve, a takvo će biti i igralište za mali nogomet i košarku koje će, nadamo se, biti montirano do kraja godine pokraj OŠ Tituša Brezovačkog – napominje Hrestak.

Velikom pobjedom smatraju i to što je napokon asfaltirano parkiralište pokraj dječjeg vrtića Špansko, gdje svakodnevno deseci roditelja ostavljaju i dolaze po svoje klince.



– Parkiralište i cesta na koju se nadovezuje, a vodi do boćališta, stajali su 245.000 kuna iz gradske blagajne. No, nismo gotovi s projektima, treba još puno toga napraviti, a zasad nam je na vrhu liste prioriteta obnova Doma zdravlja koji se nije promijenio proteklih 30 godina. Trebaju nam i nova škola i vrtić jer naselje naglo raste, a mora se proširiti i OŠ Ante Kovačića jer je još jedina škola u Hrvatskoj u kojoj djeca pohađaju nastavu u tri smjene – zaključuje Hrestak.