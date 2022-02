Denis & Denis nastupaju sljedeće subote u Boogaloo Clubu

Riječke electro pop legende Denis & Denis u originalnom sastavu sa Marinom Perazić i Davorom Toljom nastupit će u subotu, 19. veljače, u zagrebačkom Boogaloo Clubu na 80's Partyju, najavio je organizator koncerta Twilight Promotion.

Denis & Denis osnovani su 1982. godine, njihov prvi album "Čuvaj se" pripada među glazbena izdanja koja su obilježila 80-te godine, a čiji sjaj ni danas ne blijedi. Klasici poput "Program tvog kompjutera", "Soba 23" i "Ja sam lažljiva" bit će izvedeni u subotu uživo u Boogaloou uz ostale njihove zarazne elektro pop hitove.

Koncertu će posjetitelji moći nazočiti uz covid propusnicu ili negativani PCR test koji nije stariji od 72 sata ili brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati. Na ulazu u klub će od 19 do 21 moći testirati brzinskim antigenskim testom po cijeni od 40 kuna.

- Prije i nakon koncerta koji će započeti u 21 sat će Tomi Phantasma vrtiti video spotove 80's hitova na velikom platnu pa ćete i nakon koncerta moći plesati i gledati spotove grupa poput Depeche Mode, Simple Minds, New Order, David Bowie, A-ha, Alphaville, Soft Cell, Eurythmics, Dead Or Alive, Madonna, Pet Shop Boys, Ultravox, OMD, Tears For Fears, Kim Wilde, INXS, Midnight Oil, The Cure, Duran Duran, Video Sex, Denis & Denis, The Police, Xenia - stoji u Facebook najavi kluba.