Donosimo pregled: Evo gdje se u Zagrebu možete ludo zabaviti za Valentinovo

Imate li na umu provesti romantičan, zabavan ili jednostavno poseban Dan zaljubljenih, ali niste sigurni kako to izvesti, svakako zavirite u naš vodič za Valentinovo u metropoli.

Kad se strast rađa iz plesa

Oni koji planiraju otići na jedno, ali vrijedno mjesto, neće pogriješiti odaberu li tečaj u Institutu argentinskog tanga. Ako ljubav ide kroz želudac, strast svakako dolazi od plesa, a prijaviti se možete na web stranici LiberTanga.

Amor u životinjskom svijetu

Kako rimski bog ljubavi djeluje na životinje može se doznati od danas do ponedjeljka u Zoološkom vrtu. Posjetitelje očekuju “ljubavne ture” u 11, 12, 13, 14 i 15 sati u kojima edukatori razotkrivaju raznolike odnose ženki i mužjaka. Crnokljuni tukani, primjerice, teški su romantičari pa za udvaranja mužjak hrani ženku, a i međusobno si uređuju perje. Mužjaci mare pravi su kavaliri i svojim su izabranicama vjerni dok ih smrt ne rastavi, a dvogrbi devani i afrički lavovi žive u poligamnim zajednicama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 27.10.2020., Zagreb - Zivotinjski parovi u Zooloskom vrtu u kojima je zenka starija od muzijaka. Lemuri. "nPhoto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prigodna tematika u kinima

Valentinovo se u Kinoteci slavi cijeli tjedan programom “Raspoloženi za ljubav”. Istoimena melodrama prikazuje se u ponedjeljak u 18 sati, a potom i druge kultne ljubavne priče poput “Betty Blue”, “Perdita Durango”, “Sretni zajedno”, “Konačna sloboda”... Kaptol Boutiqe Cinema pak nudi najpoznatiju ljubavnu tragediju u formi baleta, “Romea i Juliju”. Počinje u 20.15 sati.

Klasika i hitovi Adele

Večeras u 19.30 na repertoaru HNK izvedbe su bezvremenske klasične glazbe koja slavi ljubav, poput dueta Pamine i Papagena iz opere “Čarobna frula” Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oni koji su skloniji modernijim zvukovima mogu se njima počastiti u ponedjeljak u “Johann Francku”, gdje će Martina Vrbos u 20 sati izvoditi najveće hitove Adele.

Single-Mingle za kvizaše

U duhu dobre zabave, diskosekcija Kluba studenata elektrotehnike poziva sve samce večeras na tulum u Unskoj 3. Osmislili su program “Ne’š umočit ni ovo Valentinovo”, počinje u 20 sati i oni koji su “singl” manje plaćaju ulaznicu. Out Bunker u sklopu hotela Timeout sutra u 18 sati pak ugošćuje “Single-Mingle” uz ples i kviz.

Fingerville i četiri slijeda

Šljokice, večera u četiri slijeda i Soul Fingers, Harry Fingerville Orchestra, Soul Sisters. Gala-izlazak u ponedjeljak u 20 sati isplanirali su u Tvornici kulture, a program su nazvali “From Fingerville With Love”. Broj mjesta je ograničen pa ih treba rezervirati.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 29.04.2017., Zagreb - Na jezeru Bundek odrzava se Zagreb Chill & Grill festival powered by Coca cola u sklopu kojeg su Soul Fingersi odrzali koncert. "nPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL

Los Caballeros u Kontesi

Onima koje opijaju zvuci trube idealan prijedlog za spoj koncert je Los Caballerosa. Gostuju u ponedjeljak u 20 sati u jazz i cabaret klubu Kontesa, a nastup je poseban i po tome što će proslaviti dva desetljeća. Svirat će “Vaya Con Dios”, “Por Amor”, “Granada”...

Ako želite ostati u kvartu

Na koncert harmonikaškog orkestra Sloga može se na valentinovsku večer besplatno u Kulturnom centru Travno. Duo Corde, kombinacija mandoline i gitare, nastupa pak večeras u 19.30 u Centru za kulturu i informacije Maksimir, a ulazak je također slobodan.

Ništa bez kazališta

Ako ste za kazalište, Teatar Exit je na Dan zaljubljenih u 20 sati pozornicu rezervirao za hit-komediju “Voliš li me?” u kojoj se isprepleću svi aspekti veze, od psihologije bračne propasti do smijeha i suza. Komedija pak poziva na mjuzikl “Mamma Mia” u 19.30 sati. Osvojio je svijet pa će možda takvim izlaskom netko i srce voljene osobe.

Smijeh je lijek... za sve

Kako preživjeti muško-ženske odnose kroz dozu smijeha obrađuju “kupidovi” komičari Aleksandar Curać Šarić, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec na lajnapu u klubu Sax!. Tematski šou koji su nazvali “Dejt” imaju u ponedjeljak u dva termina, u 18 i 20.30 sati.

Nina Badrić i Crvena jabuka

Nina Badrić nastupa za Valentinovo u Lisinskom, a na repertoaru koncerta koji počinje u 20 sati bit će hitovi poput “Čarobno jutro”, “Dodiri od stakla”, “Dat će nam Bog”, “Dani i godine”... A popularna Crvena jabuka razveselit će fanove večeras u 20 sati u Boogaloou, kojim će odzvanjati zvukovi njezinih najpoznatijih pjesama, od “Bježi kišo s prozora” do “Ima nešto od srca do srca”.

Azijski “all you can eat”

Chefovi restorana Asia Gold u ponedjeljak od 18 do 22 sata priređuju “Valentinovo all you can eat”, a na stolu će se naći razne delicije začinjene afrodizijacima poput ginsenga. Oni kojima je draža vječna klasika na izbor imaju obilje restorana s menijima za parove. RougeMarin, primjerice, nudi rižoto sa steakom, u La Riseriji poslužuju platu guščjih delicija i šampanjac, a ManO poziva na meni od sedam sljedova.