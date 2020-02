Dan kada su ljudi umirali na ulicama Zagreba

Na tri različita mjesta u Zagrebu pronađena su danas ujutro tri mrtva muškarca. U policiji kažu – normalan dan, smrti su nenasilne. No, da ljudi baš padaju kao muhe prosječnom stanovniku Zagreba i nije jasno.

Također, iako je proteklo premalo vremena da bi bio proveden toksikološki nalaz, iz MUP-a ne žele komentirati slučaj. Plavci su podigli “zid šutnje” iz, kako nam osoba iz policije tvrdi, “pijeteta prema žrtvama”. Samo su potvrdili kako je riječ o nenasilnoj smrti.

Ni brza Hitna nije pomogla

Drama u glavnome gradu počela je rano ujutro kod autobusne stanice na Zagrebačkoj cesti pokraj raskrižja s Bistričkom ulicom. Umjesto na svoj redovni autobus kojim idu u školu i na posao, putnici su naišli na nepomično tijelo. Odmah su nazvali Hitnu pomoć koja je stigla za samo tri minute.

– Nažalost, koliko god su se djelatnici trudili, mogli su samo proglasiti smrt – kazala je dr. med. Slobodanka Keleuva, zamjenica ravnatelja Hitne pomoći u Zagrebu.

Ubrzo je stigla i policija, okružila mjesto događaja tamnoplavim šatorom sakrivši tako i kriminaliste u obavljanju posla od mnoštva znatiželjnika koji se uobičajeno pojavljuju na očevidima.

VIDEO Policijski očevid na autobusnoj stanici u Sesvetama gdje je pronađeno tijelo muškarca

Točan uzrok smrti, kao i identitet umrloga, znat će se nakon očevida i obdukcije na Zavodu za sudsku medicinu.

Policijski telefon opet se užario u četiri minute nakon sedam. Adresa – Trepčanska ulica u Dubravi.

– Naši su djelatnici mogli samo proglasiti smrt – ponovila je S. Keleuva.

Još dok su razmišljali o nesretnicima čija tijela su u sunčano jutro odvezena na Zavod za sudsku medicinu, stigla je i treća dojava. Ovog puta čovjek je uspio ući u tramvaj, ni ne naslućujući da će u plavoj dvojci udahnuti zrak posljednji put. U 10.37 dobivaju dojavu vozača tramvaja koji nije ni slutio da mu društvo do posljednje stanice pravi mrtvi putnik.

Zamjenica ravnatelja Hitne pomoći dr. Slobodanka Keleuva komentirala je i neuobičajeno smrtonosno jutro u metropoli.

– Zagreb je milijunski grad, normalno je da ljudi umiru. Ovo malo čudno djeluje jer su ljudi umrli vani, ali ništa neuobičajeno. Kad netko umre, primjerice, doma ili, kao u ovom slučajevima, mi moramo izaći i proglasiti smrt, nakon čega dolazi sudski vještak s policijom – kazala je dr. Keleuva.

I liječnica opće prakse dr. med. Matea Babić istaknula je kako nije riječ o nečemu neuobičajenome.

Nenormalne temperature

– S obzirom na to da su ova tri slučaja još svježa, ne znamo ni hoće li se raditi obdukcija, ali najčešće su uzrok takvih nagli smrti problemi sa srcem, bila to srčana aritmija koja dovede do fatalnog ishoda ili srčana mana za koju mlada osoba najčešće uopće ni ne zna da je ima. Kad je srce u pitanju, na udaru su svi, može biti riječ i o sportašu sa zdravim životnim stilom. Iznenadna srčana smrt je nagla, neočekivana smrt zbog trenutačnog gubitka srčane funkcije. Smrt nastupa unutar jednog sata od početka simptoma, ali se najčešće događa već nakon nekoliko minuta. U riziku od iznenadne srčane smrti su gotovo sve osobe sa srčanim bolestima, ali najvažnije su koronarna bolest srca, kardiomiopatije i zatajenje srca. Može biti povezano i s vremenom čije temperature nisu normalne za ovo doba godine – komentirala je dr. Matea Babić ovo zagrebačko jutro smrti.