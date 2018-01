I radnici traže češće rute: 'Izvučemo kontejner, a u korito ispadne još 10-tak kg smeća!'

Dođu do spremnika, podignu platformu i izvuku kontejner, a iz kante na njezinu nadzemnu dijelu u korito padne još desetak kilograma smeća. Nered u Kranjčevićevoj i Primorskoj, gdje su početkom mjeseca predstavljeni prvi zagrebački podzemni kontejneri, jednostavno se ne može ostaviti pa radnici Čistoće dvaput tjedno prionu i skupljaju otpad koji ispadne iz kanti.

Nije nam svejedno

– Znamo svoj posao i nije nam to nikakav problem. I inače skupimo sve što padne iz “običnih” kontejnera, pogotovo ako je u pitanju pločnik – rekli su nam radnici koji prazne podzemne kontejnere pa istaknuli kako im brigu pritom predstavlja činjenica da se, kako bi pokupili sve smeće koje ispadne, moraju uvući u samo korito platforme. A to im nije baš svejedno.

– Ne možemo reći da nas je strah, riječ je o novim kontejnerima, ali može se dogoditi da sustav zakaže pa se platforma spusti dok je netko od nas u koritu – objašnjavaju radnici koji prazne po pet spremnika od 1100 litara, vrijednih 180 tisuća kuna, na tri lokacije. Što učiniti u slučaju da se nešto dogodi, govore, nitko im nije rekao.

– Svoj posao znamo i skupit ćemo sve što ispadne iz bilo koje kante u gradu, ali cijeli ovaj problem s podzemnim kontejnerima mogao bi se riješiti na najjednostavniji način. Umjesto dvaput tjedno mogli bismo ih prazniti triput i sve bi bilo u redu – kažu radnici na terenu, dok iz Čistoće poručuju da je “ovaj slučaj informacija kako učestalost treba povećati, tj. prilagoditi se novonastalom režimu punjenja spremnika”. Kao i za svaki novitet, ističe Mirella Strenja iz Čistoće, tako i za podzemne spremnike potrebno je vrijeme prilagodbe.

Možda je krivi tip

Što se tiče smeća koje trenutačno ispada, M. Strenja veli da su radnici iskusni u obavljanju svojih zadataka te “pri manipuliranju spremnicima provode sigurnosne mjere da ne dođe do pada konstrukcije podzemnog spremnika”. Kako, međutim, doznajemo, s novitetima, baš kao što je M. Strenja i objasnila, nisu se još upoznali svi, već na podzemnim kontejnerima trenutačno rade određene ekipe.

– Nije bilo neke posebne pripreme, pokazali smo radnicima kako se koristi kamion na kojem je sustav za podizanje platformi i to je otprilike to – kažu nam izvori u Čistoći pa dodaju kako je možda odabran i krivi tip podzemnih kontejnera jer već sad kante koje su nad zemljom prokišnjavaju te se cijeli sustav često začepi. Do nesreće, kažu, moglo bi doći, ne nužno zato što će se platforma spustiti dok je radnik unutra, već kad netko rukama bude skupljao staklo koje je ispalo iz kante.