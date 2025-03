Bune se stanari ovog dijela Zagreba: 'Zamislite kakav je šok ujutro kada ljudi shvate da im nema auta...'

– Komunalni redari nas kažnjavaju zato što se parkiramo na nogostupu, a mi to činimo jer drugog rješenja nemamo. Napomenimo, ovdje su se kuće počele graditi 30-ih godina kada je broj vozila i potreba za parkiranjem bila značajno manja. I od tada funkcioniramo na isti način: automobile ostavljamo ispred kuća, dijelom na kolniku, a dijelom na pločniku. No, od prošlog su nam tjedna počeli "lijepiti" kazne i "dizati" vozila – poručuju Zagrepčani iz Jadranske, Andrijevićeve i ulice Višnjica koje se nalaze u blizini Vinogradske bolnice. A okupili su se da bi potpisali peticiju u kojoj od gradske uprave traže pronalazak rješenja za problem parkinga, ali uz dogovor sa stanarima.

Andrijevićeva ulica, pritom, ne pripada nijednoj parkirnoj zoni, poručuje Ivo Kuzmanić, vijećnik Mjesnog odbora "Jelenovac", a u njoj nema ni označenih parkirnih mjesta. – Usto, većina stanara nema dvorište ni garaže tako da smo prisiljeni ostavljati svoja vozila ispred kuća. Nitko nam nije omogućio legalno parkiranje ni na kojem drugom mjestu u neposrednoj blizini – kaže Kuzmanić.

Problem dodatno otežavaju i djelatnici te pacijenti Vinogradske bolnice jer je tamošnji parking premalen. – Ni oni nemaju gdje propisno parkirati kada dolaze na posao ili na pregled pa zbog toga svoja vozila ostavljaju u našim ulicama. Nadogradnja i rekonstrukcija bolnice provodi se oko dvije godine pa je promet već privremeno reguliran jednosmjerno u većini ulica – kazuju susjedi. Grad im, dodaju, ne nudi nikakva zamjenska rješenja poput javne garaže na Trgu Franje Tuđmana koja je, ističu, bila u planu. No, kazne svejedno stižu.

– "Lijepili" su nam ih prošlog četvrtka i petka. Vidjela sam kako komunalni redari šeću, a u noćnim satima su "dizali" vozila. Izašla sam kako bi s njima popričala i objasnila im da ljudi tu žive, a kazali su mi da to nije njihova odluka i da imaju nalog da odvezu svaki treći automobil. Žalosno je odvoziti ih u noćnim satima. Zamislite kakav je šok ujutro kada ljudi shvate da im nema auta – poručuje Ida Partl koja živi u tom dijelu grada. Kaznu nije dobila, dodaje, jer je u to vrijeme bila na poslu, no susjed je spasio one koji su se parkirali ispred njezine kuće.

Peticija koju su stanari danas potpisivali, smatra I. Partl, neće puno toga riješiti jer u okolini nema dovoljno parkinga, među ostalim, i zbog obližnje bolnice. – Kada su djelatnici i pacijenti imali gdje za parkirati, ovakvih problema nije bilo. Inače, tu živim već 46 godina i svatko od nas ispred svoje kuće ima neko mjesto gdje ostavlja auto, a da, pritom, ne smeta kako bi sve hitne službe mogle neometano prolaziti – ističe ta stanarka.

Usto, dobacuju susjedi, izgradnja spremnika za odlaganje otpada, kao i biciklističnih staza na mjestima koja su prije bila predviđena za parking dodatno otežava situaciju.

– Ako se uvede zabrana parkiranja u sve ulice u okolici Vinogradske bolnice koje nemaju mogućnost uvođenja parkirnih zona, to će prouzročiti problem sa smještajem bar dodatnih 500 automobila stanara ovog dijela grada, pri čemu ne brojimo djelatnike i pacijente bolnice. Zbog toga, molimo sastanak s predstavnicima gradske vlasti ili mjesnih odbora, kako bismo zajedničkim snagama pronašli najbolje rješenje – poručuju ljutiti stanari.

Valja napomenuti da je Andrijevićeva ulica podijeljena između dvije gradske četvrti – Centar i Črnomerec, ali i dva mjesna odbora – "Jelenovac" i "Stjepan Radić". – Kada se, primjerice, razbolimo, idemo u bolnicu ovisno na kojoj strani ulice živimo. Jedni idu u Vinogradsku, koja im je na pet minuta pješice, a drugi, pak, idu na "Sveti Duh". I protiv toga smo se bunili, no ništa se nije promijenilo, a doista nema smisla – objašnjava Ivo Kuzmanić, vijećnik Mjesnog odbora Jelenovac koji dodaje kako je rođen u okolnoj bolnici, no u njoj se po pravilu ne može liječiti.