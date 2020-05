Brestje zbog radova privremeno ostaje bez linije 283, pogledajte ostale izmjene u prometu

Od ponedjeljka nastupaju izmjene u prometu na dvije ZET-ove autobusnim linijama. Tako će autobusna linija 283 koja prometuje preko Brestja do Dupca, odnosno Sesveta, do završetka radova u Brestju 15. srpnja, prometovati Zagrebačkom cestom do Badelovog Brijega u oba smjera. Zbog radova na dijelu Brestovečke ceste, kao i u Ulici Kaktusa, autobusna linija ne može prometovati za Staro i Novo Brestje. Linija 283 će prometovati radnim danima, subotom, nedjeljom i blagdanima.

Autobusna linija 162 koja prometuje od Savskog mosta do naselja Ašpergeri od ponedjeljka će promijeniti promijeniti vrijeme ranojutarnjih polazaka radnim danima. Polasci sa stajališta Studentski dom Stjepan Radić umjesto u 4.10 bit će u 4.05 sati, a polasci sa Savskog mosta umjesto u 5.25 bit će u 5.15 sati, a iz Ašpergera će autobus kretati u 4.35 umjesto u 4.40 sati, te u 5.50 umjesto u 6 sati.

U ponedjeljak dolazi i do izmjena u redovnom prometu na Ilici, i to od zbog radova na dijelu od Vukasovićeve ulice do ulice Sveti Duh, a ova regulacija trajat će do subote 20. lipnja u 6 sati. Za to vrijeme, uspostaviti će se privremena regulacija prometa, pa će se tako noćnim satima od 21 do 06 sati zauzimati sjeverni kolosijek i jedan prometni trak, a promet u smjeru zapada će se odvijati jednim prometnim trakom. U preostalom vremenu bit će zauzet samo sjeverni prometni trak tj. sjeverni kolosijek, a promet u smjeru zapada odvijati će se po preostalom slobodnom dijelu kolnika.