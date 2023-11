Ana Grgić i restoran Zinfandel's u Hotelu Esplanade osvojili prestižno europsko priznanje

Prestižna dodjela nagrada European Hotel Awards 2023. održana proteklog tjedna u Barceloni, katalonskoj prijestolnici turizma i gastronomije, okupila je na gala svečanosti brojne uzvanike, uvažene goste i entuzijaste iz područja turizma, hotelijerstva i gastronomije koji su u luksuznom hotelu Sofitel Skipper imali priliku odati priznanje najboljim europskim hotelima, inovativnim pristupima, gastronomiji, izvrsnosti i predanoj održivosti.

Svake godine European Hotel Awards nagrađuje najbolje europske boutique hotele, velebne hotelske institucije, njihove koncepte, raznolikosti i predanosti. Nagrade su dodijeljene u 21 kategoriji, a među mnogim luksuznim hotelima posebno se istaknuo zagrebački hotel Esplanade kojemu su uručene čak dvije nagrade: hotelski restoran godine za restoran Zinfandel's i posebna nagrada Svjetske gastronomske organizacije, Etoile Blanche koja je pripala chefici Ani Grgić Tomić.

-Raduje me što je struka prepoznala tu vrijednost i gastronomsku kvalitetu Zinfandel'sa, kao i chefice Ane Grgić Tomić, koja je za svoj uspjeh i predani rad tijekom 25 godina u Esplanadi zaslužila ovo posebno priznanje Svjetskog gastronomskog udruženja. Ove nagrade dokaz su da je Esplanadin imidž institucije ugostiteljstva i ikone hotelijerstva prepoznat izvan granica Hrvatske, što me osobito raduje. Zahvaljujem struci koja je prepoznala uloženi trud i uspješne rezultate te čestitam još jednom svima od srca. Hotel Esplanade ovime je još jednom pokazao da je u samom vrhu najboljih europskih hotela, kao što je to učinio nebrojeno puta tijekom svoje gotovo stogodišnje povijesti - rekao je na dodjeli generalni direktor hotela Esplanade Ivica Max Krizmanić.