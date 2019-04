Zsolt Hernadi: S Hrvatskom ne vodimo pregovore o otkupu Ine

Šef mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi upozorio je da projekt modernizacije riječke rafinerije zapinje i da neće biti dovršen dok se ne izmijene hrvatski zakoni u vezi s oporezivanjem. Otkrio je i da nikada nije razmišljao o tome da odstupi s čelnog mjesta mađarske kompanije zbog optužbi o davanju mita hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i sudskog postupka u Hrvatskoj.

Hernadi je u razgovoru s mađarskim novinarima velik dio posvetio odnosima s Hrvatskom te najavljenom hrvatskom otkupu dionica Ine.

– Trenutačno nema konkretnih prijedloga. Ne vode se bitni pregovori u tom smislu, no znamo da hrvatska strana razmatra različite opcije. Ako hrvatska Vlada preispita svoj stav prema energetici po bilo kojem parametru, po zaradi ili po geopolitičkim ciljevima, može otkupiti Inu. Za sada MOL upravlja Inom najučinkovitije što može u skladu s tržišnim pravilima. Dijalog MOL-a i hrvatske Vlade dobar je i ozbiljan. Vlada želi da Ina bude snažna kompanija i podržava mjere za poboljšanje njezine učinkovitosti koje je proveo MOL – kazao je Hernadi.

Kao glavnu mjeru u tom smislu navodi odluku o prestanku prerade nafte u Sisku, no navodi i problem – modernizaciju rafinerije u Rijeci. Još prije dvije godine MOL je najavio ulaganja od 120 milijardi forinti, ali posao zapinje. Traju pregovori, no Hernadi napominje da investicija zahtijeva promjenu hrvatskog zakonodavstva, posebno u dijelu o oporezivanju gubitka jer rafinerije u prosjeku koriste deset posto materijala, ugljikovodika, za vlastitu potrošnju. Do tada, kazao je, potencijalna investicija nije zanimljiva jer ne mogu jamčiti profit.

S druge strane, LNG terminal na Krku smatra važnim, ali samo kao dodatan izvor plina. Mađarska će zakupiti 25 posto, no treba imati na umu da je puni kapacitet samo 2,6 milijardi kubičnih metara, istaknuo je Hernadi.

– Nije slučajno da je iskorištenost europskih LNG terminala u prosjeku 30 posto. Zakupom 25 posto kapaciteta mađarska je vlada prepoznala stratešku i sigurnosnu važnost dodatnog izvora – objasnio je Hernadi.

Govoreći o sudskom postupku u Hrvatskoj, mađarski je biznismen kazao da nikada nije razmišljao da zbog toga odstupi s čelnog mjesta MOL-a.

– Što bi to riješilo? Sve je ovo zbog toga što se nekome ne sviđaju ugovori koje smo sklopili. Kad smo sklopili ugovore, Ina je bila gubitaš, sad posluje u plusu – odgovorio je.

Kako je na snazi međunarodna tjeralica, kretanje mu je ograničeno, no to mu, kaže, ne predstavlja problem.