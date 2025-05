Ništa ne može zamijeniti ljubav, sreću i smijeh koje psi donose u moj život

Prije šest godina u dom Damira Gregurića stigla je Frida, labradorica iz Centra za rehabilitaciju Silver. Bila je ona prva kujica koja je došla k njemu kad je odlučio postati socijalizator, važna karika na putu koji prolaze psi pomagači, psi bez kojih bi bili nezamislivi brojni životi.

– U to vrijeme imao sam i svoju kujicu Geu. Mislio sam nekako da će i njoj biti ljepše ako nije sama – ističe i dodaje da se nije prevario, Gea i Frida izvrsno su se slagale, bile su nerazdvojne. Sve je počelo s Fridom, a nakon nje stigle su Gracie, Priya pa Hakka.

– Kad su u Silveru odlučili da će Frida biti uzgojna kujica, dobio sam priliku da ostane kod mene – govori nam. Prije dvije i pol godine Frida je na svijet donijela osam pasa, među njima bila je i Gracie.

– Gracie je ostala kod mene na socijalizaciji, nakon toga uspješno je završila i školovanje pa postala terapijski pas i sada pomaže jednom devetogodišnjem dječaku – kaže D. Gregurić. Kad je Frida imala drugo leglo, rekao je da će uzeti novo štene na socijalizaciju, ali uz jedan uvjet – ako štene bude žute boje. Kako su i Frida i tata štenadi crni, nije baš bilo za očekivati štene žute boje. No dogodila se Priya, jedino žuto štene među njih 10. I tako se Priya iz Silvera preselila u stan na Trešnjevci.

– I Priya je uspješno prošla socijalizaciju i od sredine ožujka krenula je na školovanje – govori nam. To znači da je kujica preko tjedna u Silveru, dok vikendom dolazi kući. A kod kuće je uz Fridu od rujna prošle godine i Hakka, kujica iz trećega Fridina legla.

– Njezin tata je pas iz Francuske, a Hakka je boje konjaka – kaže Damir i dodaje da su neko vrijeme kod njega bila četiri psa, dok je Gea još bila živa. Kako nje više nema, vikendom su sada s njim tri kujice. Osim kad čuvaju još neke pse, onda ih bude i više.

– Imamo jednu veliku grupu u kojoj su svi socijalizatori. Tu se javljamo kad bilo kome zatreba pomoć ili savjet, kad mora nekamo ići pa treba pričuvati psa. Tijekom ovih godina kroz moj stan prošlo je sigurno 20-ak pasa koje sam čuvao – govori nam.

U tjednu, dok je Priya na "fakultetu", Frida se odmara kod kuće, a Hakka s Damirom ide na posao. Njegov poslodavac ne poštuje samo formalno zakonsku obvezu da psa koji je na socijalizaciji pusti na radno mjesto pa Hakka ide kamo god poželi. Kolege se vesele kad ujutro s njim dolazi na posao, a katkad je i ne vidi jer svi je žele čuvati. Sve rjeđe imaju bilo kakvih problema kamo god da idu, sad već gotovo svi znaju tko je Silver i kako se ponašati prema psu koji je na socijalizaciji. No ono što se ne mijenja je činjenica da se nakon dvije godine zajedničkog života sa psom moraš oprostiti.

– Od prvog dana pripremao sam se na to da će otići, kako Gracie tako uskoro i Priya. Veliko mi je olakšanje bilo kad sam upoznao roditelje dečkića kojem sada Gracie pomaže, upoznat ću i njega ubrzo. Dolaze mi kao zaigrano štene nesvjesno svoje budućnosti, a s dvije godine, kad otprilike odlaze, pokazuju koliko vole ljude – objašnjava nam.

I dok Damir ističe da je biti socijalizator pomalo kao zaraza od koje se teško izliječiti, bolje rečeno ni ne pokušavaš, u Centru za rehabilitaciju Silver kažu da im socijalizatora uvijek nedostaje. Nije to ni čudno, godišnje na socijalizaciju šalju i do 130 pasa. A među socijalizatorima godišnje ih je oko 260, tek ih je četvrtina koji su već iskusni u tom zadatku pa iza sebe imaju brojne socijalizacije. Ograničava ih to što su i dalje prilično vezani za Zagreb zbog dolazaka pasa u školicu i kod veterinara, ali nadaju se da će ipak uspjeti organizirati socijalizacije i u drugim gradovima. Stoga i dalje pozivaju zainteresirane za socijalizaciju budućih pasa pomagača da im se jave na mail centar.silver@czrs.hr, ili na telefon 01/2394 450 .

D. Gregurić dodaje da je biti socijalizator odgovoran zadatak pa treba sve dobro posložiti i organizirati se. No uz sve obveze koje ima vrlo brzo mu nedostaju ako slučajno nekamo ide sam. Bez obzira na sva odricanja koja uloga socijalizatora donosi, ništa ne može zamijeniti svu ljubav, sreću i smijeh koje su ovi psi donijeli u njegov život.