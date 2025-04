Dragec, Riki, Zubo i Sofi mjesecima žive u boksu velikogoričkog skloništa

Sklonište za pse trebalo bi biti samo privremeni dom, mjesto na kojem napušteni psi pronalaze spas od gladi, bolesti, ozljede, kiše, zime. Do odlaska u novi dom volonteri imaju ključnu ulogu u njihovim životima, uz njihovu pomoć psi nauče kako je živjeti kada te netko voli. Oni su ti koji psima krate dane, koji se s njima druže, šeću ih, socijaliziraju. I sve to katkad nije dovoljno pa neki od pasa ostaju predugo iza rešetki boksa.

Dvije godine prošlo je otkad je Dragec stigao u velikogoričko Sklonište za napuštene životinje. Još je na njegovu vratu vidljiv trag koji svjedoči da godine prije dolaska u sklonište nisu bile za pamćenje. Ostavile su one i trag, no uz pomoć volontera koji su prepoznali da mu samo treba strpljenja i ljubavi, Dragec je otkrio sve svoje dobre strane. Otpratio je brojne pse u nove domove, družio se sa svima njima, igrao sa štenadi koja su dolazila i odlazila. Bio je Dragec i kod volontera, bio je i na privremenim smještajima, ali uvijek se vraćao u boks, koji je njegov dom već jako dugo. Predugo, reći će volonteri udruge Sigurna kućica. Ni jedan pas otkad je ovo sklonište otvoreno nije u njemu stanovao dvije godine. I nije Dragec neudomljiv, on samo treba odgovorne ljude koji neće zanemariti upute onih koji jako dobro poznaju ovog psa.

– Dragec se slaže sa psima, no to ne znači da nema pasa s kojima se neće složiti. Mačke ne voli. On je stabilan pas ako živi u stabilnoj okolini. Što znači da treba udomitelja koji će znati reagirati ako u šetnji sretne psa koji mu se ne svidi, kao i macu. Iako ima osam godina, izuzetno je snažan. U stanu je miran i uredan, a kauč mu je najdraže mjesto – opisuju ga volonteri. Ljude Dragec voli i uglavnom prihvaća, ali ipak ima i onih koje će radije zaobići. I to treba poštovati, barem dok ne stekne povjerenje. Hoće li mu pronaći dom, ne znaju, no znaju da ne smiju pogriješiti jer zbog njihove greške nastradat bi mogao samo Dragec.

Nešto kraće u skloništu je Riki. Imao je on dom, vratili su ga nakon tri godine. Razlozi nisu važni jer Riki nije ništa skrivio. I sada strpljivo čeka svaki izlazak iz boksa, svaku šetnju, svaku priliku da potrči i poigra se. Živi tako već 15 mjeseci. I Riki je bio privremeni gost u domu, u kojem je potvrdio da je dobar i pristojan pas. No kao i svaki terijer ima puno energije za koju udomitelj treba imati i vremena i strpljenja. Jer obožava trčati, njuškati, iskopati koju rupu, zaplivati kad mu se ukaže prilika za to.

– Zadivljujuće je s koliko veselja i dobre volje ovaj terijer čeka svaku priliku da bude na slobodi, izvan boksa. Nemoguće ga je ne voljeti i ne diviti se toj psećoj sposobnosti da iskoristi trenutak, da ništa ne zamjera i da bude radostan – opisuju ga volonteri i nadaju se da će mu što prije pronaći dom, prije nego što rešetke boksa slome njegov vedar duh.

Među psima koji teško pronalaze dom su i oni koji imaju dosta godina. U velikogoričkom skloništu već pola godine živi deda Zubo. Ima 14 godina, a sa sobom je donio sve posljedice života koji ga po svemu sudeći nije baš mazio. Prilično je nepredvidiv i volonteri ne znaju što bi rekli udomitelju.

– S nama je već šest mjeseci, ali i dalje je nepovjerljiv, i dalje je sam svoj gazda. Voli on pažnju ljudi, ali je jako oprezan i nepredvidiv. Tako da se s pravom pitamo kako je on živio, što mu se u životu dogodilo da je ostavilo takve posljedice – ističu volonteri i dodaju da se boje kako Zubo nikad neće pronaći dom i izaći iz skloništa, ali svejedno ne odustaju od njega.

I Sofi je u skloništu završila u godinama. Prema procjenama ova malena kujica ima oko devet godina, a ni život u boksu i svi problemi s kojima je stigla nisu uništili njezino veselje i ljubav koju pokazuje ljudima.

– Ovako malena istrči iz boksa, ide od jednog do drugog i gura glavicu da je mazimo. Ne smetaju joj psi, no ljudi su joj ipak draži. Znatiželjna je, voli se penjati i njuškati, a jedva čeka kad vidi da se sprema povodac. Šeće se kao mala kraljica – opisuju je volonteri. Kad je stigla, Sofi je imala problema s kožom i dlakom, ali sad je puno bolje. Samo joj nedostaje čovjek koji će je povesti svojoj kući.

Dodatne informacije o ovim psima, ali i o drugim psima koji čekaju dom, možete dobiti u skloništu na 095/4000 567, a možete se javiti i volonterima udruge Sigurna kućica. Možete ih i posjetiti, svaka ruka koja pomazi ove pse vraća im nadu i povjerenje u ljude.