Detalji snažne noćne detonacije u Zagrebu: Je li meta bio poznati ugostitelj s dosjeom?

Snažna detonacija odjeknula je u 2.50 u noći na utorak zagrebačkim naseljem Prečko. Razlog je, kako je priopćila zagrebačka policija, eksplozivna naprava koju je za sada nepoznati počinitelj bacio u Ulici Slavenskog, ciljajući vjerojatno kafiće u sklopu Shopping centra Prečko. Tamo se nalaze kafići La Bodega i After Eight, a kako je do eksplozije došlo u gluho doba noći, u kafićima srećom nije bilo nikoga. No šteta je vjerojatno velika, a jutro poslije mjesto događaja vrvjelo je policijom koja je prikupljala tragove, pokušavajući dokučiti što se dogodilo. Zagrebačka policija priopćila je da su u eksploziji osim dva kafića, kojima su oštećeni inventar i stakla, oštećeni i stanovi u susjednoj zgradi. U tim stanovima u tom su trenutku bili ukućani, no srećom nitko nije ozlijeđen. Slučaj je za sada okvalificiran kao opće opasna radnja.

Svi dokazi koje je policija prikupila tijekom očevida bit će izuzeti i poslani na vještačenje, a u otkrivanju počinitelja možda pomogne i snimka videonadzora ako su je kafići ili drugi objekti u blizini imali. Što je motiv, pak, istražitelji možda otkriju nakon razgovora s vlasnicima kafića, a vlasnik La Bodege je Goran Obradović Pišta (63), koji se tijekom godina sporadično pojavljivao na stranicama novinskih crnih kronika, bilo kao akter nekih događaja, bilo kao žrtva. Obradović je vlasnik niza ugostiteljskih objekata u Zagrebu, a nekada je bio i suvlasnik narodnjačkog kluba Ludnica u Zagrebu.

Njegovo se ime na stranicama novinskih crnih kronika zadnji put pojavilo u srpnju 2023., kada je bio priveden zbog napada na tada 21-godišnjaka. Obradovića se tada sumnjičilo da je 21-godišnjaka napao i pretukao, i to zbog sukoba u prometu koji se dogodio na jednom zagrebačkom kružnom toku. Tada je upravljao Audijem i zbog nesuglasica u prometu posvadio se s 21-godišnjim vozačem Golfa. Svađa je prerasla u fizički obračun, tijekom kojeg je Obradović, kako ga se sumnjičilo, zaprijetio 21-godišnjaku: – Samo se usudi zvati policiju, mamu ti j...!

Nakon toga sjeo je u vozilo i odvezao se, a 21-godišnjak je bio teže ozlijeđen jer je imao prijelom kosti maksilarnoga sinusa i prijelom nosa. Mjesec dana poslije, kada je uhićen, Obradović je priznao da je napao 21-godišnjaka te se branio da "ima kratki fitilj", no izrazio je žaljenje zbog onog što je učinio. To mu kod suca istrage nije pomoglo jer mu je tada ipak bio određen istražni zatvor, u kojem je proveo neko vrijeme prije no što je pušten. Nije poznato je li u međuvremenu za to i optužen te ako jest, je li postupak okončan i kako.

Godinu dana prije tog događaja Obradović je bio uhićen u Istri, također zbog prijetnje, no taj je put prijetio policajcu koji je bio u pratnji djelatnika Državnog inspektorata koji su kontrolirali rad pojedinih ugostiteljskih objekata. S prijetnjama policajcima nastavio je i nakon što je priveden u postaju, gdje se poslije ipak primirio. Svojevremeno je uvjetno osuđen i jer je prijetio osnivaču jednog medijskog portala zbog teksta o njemu koji je taj portal objavio, a prije dvadesetak godina bio je uhićen i zbog pucnjave pred Ludnicom, kada je kod njega nađen pištolj s metkom cijevi. I prije tih incidenata Obradovićevo ime nije bilo nepoznato policiji jer je bio prijavljivan i za neka druga kaznena djela.

Razgovarao s policijom



Iako je na mjestu događaja razgovarao s policajcima, malo je vjerojatno da će im, čak i ako to zna, kazati tko bi mogao stajati iza napada i zašto je baš na njegov lokal bačena eksplozivna naprava. No takva se "komunikacija" u svijetu kriminala smatra upozorenjem, a sudska praksa pokazuje da onaj kome je poruka upućena, poruku dobro shvati, ali u pravilu o tome ne želi razgovarati. Barem ne s policijom. Isto tako u praksi se počinitelji ovakvih djela teško nađu jer žrtve nisu voljne surađivati s policijom, očevidaca obično nema, a izuzeti dokazi policiji nisu korisni, osim ako se nemaj s čim usporediti. Policija će tijekom kriminalističkog istraživanja bez sumnje pročešljati Obradovićev privatni i poslovni život ne bi li pronašla počinitelja. Sigurno će je zanimati i je li mu tko prijetio i ako jest, tko i zbog čega.

Obradović je proteklih godina sporadično sudjelovao u nekim događajima koji su završili na stranicama crnih kronika, no mimo toga o njemu, a još manje o njegovim poslovima, u javnosti se baš nije previše znalo. Osim toga, iako sada izgleda da je njegov kafić bio meta, ne treba zaboraviti i da je u toj eksploziji oštećen i kafić After Eight, pa će policija sigurno istraživati i mogućnost da je meta napada bio After Eight, a ne Obradovićev kafić. U svakom slučaju, zagrebačku policiju čeka puno posla, a tijekom kriminalističkog istraživanja mora dokučiti i znače li noćne detonacije u Prečkom "samo" upozorenje, osvetu nekoga Obradoviću zbog nečega ili su možda uvod u nešto ozbiljnije.