Nekad Havaji, danas uvala propalih hotela uz kristalno čisto more

Nekoć vojno odmaralište desetak kilometara udaljeno od srca Dubrovnika na jednu i oko petnaest kilometara od aerodroma u Čilipima na drugu stranu slovilo je za jugoslavenske Havaje i u kompleksu uz šljunčanu plažu u Kuparima odsjedale su svjetske glumačke zvijezde Yul Brynner, Elizabeth Taylor i Richard Burton, državnici Mihael Gorbačov, Jaser Arafat, Moamer Gadafi, Sandro Pertini...

Naravno, uživali su tu u luksuzu Tito i njegova družica Jovanka, u vilama Borovka 1 i 2 koje su danas pod ingerencijom MORH-a, kao i hotel Galeb. No najprije u ratu, a zatim i poraću cijeli je kompleks u koji se moglo smjestiti oko 2000 ljudi devastiran i opustošen te danas "jugoslavenske Havaje" nazivaju uvalom propalih hotela, snimaju se tu ratni filmovi, a najpoznatiji svjetski youtuber MrBeast ove je godine u Kuparima snimio video "Preživio sam sedam dana u napuštenom gradu" koji sad ima više od 200 milijuna pregleda.

Apartman za dvoje 60 eura

Možda zbog MrBeasta, ove su se godine mlađahni turisti dosjetili kako besplatno noćiti blizu Dubrovnika, u prvom redu do mora, pa ih izjutra možete vidjeti kako su u vrećama za spavanje usnuli snom pravednika na plaži ovog najstarijeg turističkog mjesta u općini Župa dubrovačka na koje se jedno na drugo nižu Srebrno, Mlini, Soline i Plat, turistička odredišta u Župi.

25.07.2024., Kupari, Zupa dubrovacka - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice. Reportaza iz mjesta Kupari, Zupa dubrovacka. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ono što godinama zjapi prazno i uništeno turistima je atrakcija, penju se po derutnom kompleksu, zaviruju u svaki kutak... I čudom se čude kako je moguće da na takvoj lokaciji uz kristalno čisto more ovakav kompleks gotovo 30 godina nakon Domovinskog rata i dalje propada. E, pa moguće je, iako se sporadično pojavljuju vijesti o revitalizaciji Kupara, investitorima, bogatim strancima koji će spasiti stvar. I ovih je dana predstavljen projekt planirane rekonstrukcije pet povijesnih hotela – Pelegrin, Kupari, Goričina, Goričina 2 i Grand – u jedinstveni turistički kompleks s otprilike 400 kreveta.

– Možda jednoga dana, al' bojim se da će proći još godina. Tereti su veliki – skeptičan je Mato Barišić iz Kupara koji se već desetljećima bavi turizmom i iznajmljuje apartmane.

On je iznajmljivač staroga kova, cijeli se dan neće maknuti iz kuće kad mu gost dolazi bez obzira na to što ne zna u koje vrijeme stiže. Apartman za dvoje iznajmljuje za 60 eura, no preko agencije ili bookinga dnevni je najam za tridesetak eura skuplji.

25.07.2024., Kupari, Zupa dubrovacka - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice. Reportaza iz mjesta Kupari, Zupa dubrovacka. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

– Nekad su tu ljudi na odmor dolazili hidroavionima, na plažama su bili tuševi, tobogani, trampolini, dočekivale su se Nove godine... Danas je u Kuparima kao atrakcija ostala samo moja ljuta naranča – govori pokazujući šest i pol metara visoko stablo, ošišano tako da tvori pet katova.

Matina je naranča bila u konkurenciji za hrvatsko stablo godine, a u vrijeme božićnih blagdana kad je obasja više od 6000 lampica svi je fotografiraju.

Od Barišića odlazimo do propalih hotela. Veliki besplatni parking pun je automobila domaćih i stranih registarskih oznaka. Uokolo na sve strane ima smeća. Plaža je krcata, na njoj radi jedan plažni bar s ponudom pića i brze hrane kojem prilazimo pazeći da ne zaglavimo u nekom šahtu ili da ne stanemo na staklo. Suncobrani se iznajmljuju za sedam, ležaljke za osam eura.

25.07.2024., Kupari, Zupa dubrovacka - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice. Reportaza iz mjesta Kupari, Zupa dubrovacka. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Autokamp više ne radi

Večernjakova Turistička patrola Kupare je posjetila i prije četiri godine. Od onda do danas promijenile su se dvije stvari – šipražje koje guta hotele još je veće, a autokamp s druge strane Jadranske magistrale koji je također bio u sklopu kompleksa više ne radi. Prije četiri godine Kuparima smo dali niske ocjene, uz napomenu da ih nisu zavrijedili ovdašnji ljudi već oni koji su dopustili da gotovo 30 godina nakon što je rat završio jedan takav biser propada. Loše ocjene opet dodjeljujemo njima.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 3 Plaže 7 Raznolikost smještaja 4 Kvaliteta ugostiteljske ponude 3 Sadržaji za djecu 2 Događanja 2 Opskrbljenost 7 Autohtonost 3 Opći dojam 3 Ukupno 44