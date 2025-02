Hrvatica se požalila na susjedinog psa koji je budi u 5.30 sati, stižu joj savjeti: 'Počni hodati u klompama'

Život u zgradi može biti više ili manje pozitivno iskustvo, a to velikim dijelom ovisi o susjedima. Ako su odnosi među susjedima dobri, svi se međusobno poštuju i ne stvaraju si probleme, svima će biti ugodnije. No, nesuglasice nisu rijetkost. Preglasna glazba tijekom noći, bučno izvođenje radova izvan vremena kojeg nalaže kućni red zgrade, loše održavanje higijene prostora... To su samo neki od potencijalnih problema koji mogu zavaditi susjede. Na jedan se problem, s kojim se suočava već dva mjeseca, na Redditu požalila žena te zamolila korisnike za savjet.

"Susjeda je počela raditi i ostavljati psa koji ne zna biti sam u stanu. Pas laje od 5:30 pa sve dok ja ne izađem iz stana i odem na posao oko 8 sati. Pas me budi 2 sata prije alarma i umorna sam na poslu, ne mogu odrađivati poslove kako treba, nemam koncentracije. Kada dođem kući nemam snage za poslove po stanu i društveni život. Ukratko kvaliteta života mi je jako opala. Selidba ne dolazi u obzir jer sam blizu posla i realno cijene stanova nisu baš povoljne. Sa susjedom sam razgovarala na lijep način, no oglušila se na sve moje primjedbe i rješenja. Kako dalje? Od koje institucije početi? Tko će reagirati i pomoći mi riješiti navedeni problem? Postoji li mogućnost tužbe?", opisala je.

Korisnici Reddita savjetovali su joj, između ostaloga, da se obrati predstavniku stanara i drugim susjedima. "Razgovor sa predstavnikom stanara, realno krši dnevni red... Ako to ne pomogne, jedino rješenje koje sam ja imao sa tvrdoglavim susjedima jest spustit se na njihov nivo i okrenut cijelu zgradu protiv njih...", navela je jedna osoba, a u drugom komentaru stoji: "Sa snimkom kod predstavnika stanara i budi dosadna do te mjere da ne mogu ignorirati problem. Koliko ima stanova u zgradi? Ne vjerujem da samo tebi smeta lajanje, mora smetati i drugima pa se dogovori sa ostalim susjedima da pritisnete predstavnika stanara da je upozorava. Nažalost ako pas pati od tjeskobe čim ona izađe iz stana, taj problem se neće tako lako riješiti igračkama iz pet shopa."

Jedna je osoba ustvrdila kako psima nije mjesto u zgradi, a još jedan korisnik ističe: "Većina vlasnika pasa se nađe uvrijeđena ako išta pokušaš. Nije zanemariva stvar ako ti netko narušava produktivnost, pogotovo danas kad je trka za novcem nemilosrdna i to se odmah osjeti. Na žalost kao običan građanin nemaš apsolutno nikakva prava, neke opcije ti donesu više štete nego koristi."

"Nema tu pomoći osim bit naporan. Ista situacija je bila u mojoj zgradi. Kaos od džukele, 5:00 kreće lajanje i onda urlanje na džukca da se smiri. Naravno, pokupi se na posao, a ovaj krene zavijat", još je jedan od komentara. Žena je otkrila i kako živi u stanu iznad susjeda sa psom, a potom joj je jedna osoba savjetovala: "Pa to ti je divna strateška prednost. Obično bitke dobivaju oni na višim pozicijama. Za početak joj počni u 22:00 hodat u klompama."

"Slična situacija, samo u kući, stariji susjed sa neprilagođenom džukelom. Par puta pričali sa njim, malo se angažirao, onda sam i druge susjede krenuo okretati suptilno na moju stranu, a onda sam počeo zvati komunalnog za svaku sitnicu, trajalo je to tako neko vrijeme i vidi čuda odjednom susjed zna prošetati pesa, i još veće čudo pes više nije histeričan i prestao je lajat. Cijela ova priča traje već 3-4 godine. Tko bi rekao da da će se pes normalno ponašati ako si mu pružio normalan dom, baš čudno", ispričao je još jedan korisnik.

