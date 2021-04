Žele u vijeće: Čak osam od 15 kandidata na listi su profesori i učitelji

U Novoj Gradiški je uoči nadolazećih lokalnih izbora zabilježen jedinstven slučaj u Hrvatskoj – čak osam od 15 kandidata na jednoj listi su profesori i učitelji! Riječ je, zapravo, o zajedničkoj, koalicijskoj listi HSLS-a i Mosta za Gradsko vijeće, koji će s pretežito prosvjetnim kadrom ujedinjeni pokušati ostvariti dobar rezultat.

“Vrijeme je za profesore”

Poseban naglasak u programu stavili su na transparentnost proračuna, reorganizaciju školstva i obrazovnih institucija, zapošljavanje mladih, razvoj gospodarstva, poboljšanje poduzetništva te energetiku. Kandidat za gradonačelnika Krunoslav Pecarić, i sam profesor hrvatskog jezika u novogradiškoj Industrijsko-obrtničkoj školi, smatra da njihovo dugogodišnje iskustvo u sektoru obrazovanja jamči ozbiljan pristup i želju za promjenama i vjeruje da će birači to prepoznati.

– Možda smo shvatili da je sad vrijeme za profesore, da ne budu samo doktori. Ja sam siguran da profesori i ljudi koji se bave obrazovanjem, i to iz različitih struka, imaju puno šire znanje nego, na primjer, liječnici – kaže Pecarić i dodaje kako su profesore i učitelje dijelom na listu stavili ciljano, a nekoliko njih sami su se javili neposredno prije sastavljanja liste.

Prva stvar koju HSLS-ovci i mostovci namjeravaju promijeniti u Novoj Gradiški je transparentnost gradskih financija. Kažu da na bjelovarskom primjeru može učiti svaki grad i kako će oni samo primijeniti njihov model – svima će biti vidljivo na koji je način i za što utrošena svaka kuna iz gradskog proračuna. To će, kažu, biti prvi veliki iskorak kojim će građanima vratiti povjerenje u samu instituciju.

Osnovne i srednje škole koje trenutačno nisu pod gradskim upravljanjem pokušat će vratiti pod ingerenciju Grada. Kažu da poznaju sustav jer godinama rade u njemu i znaju što je sve potrebno kako bi poboljšali školstvo u kojem ima mnogo prostora za razvoj. Što se tiče gospodarstva, težit će ujedinjenju gradske i općinskih industrijskih zona u jednu cjelinu koja će imati jedinstveni sustav upravljanja, a time i manje administracije.

– Postoji zakonska obveza po pitanju transparentnosti, no malo je gradova koji se toga istinski pridržavaju. Znamo sigurno da se drži naš predsjednik u Bjelovaru, a na taj isti način, na isti model želimo našim građanima dati znanja gdje i na što se troši njihov novac, da to sve bude vidljivo i da ljudi znaju što se događa. Na taj način želimo spriječiti i nekakve druge priče. Škole treba vratiti Gradu kao osnivaču, a ne da to bude županija koja ionako služi samo za transfer novca – ističe Pecarić.

Nadaju se drugom krugu

U prošlom sazivu Gradskog vijeća u Novoj Gradiški ove dvije stranke nisu imale niti jednog vijećnika, a sada se nadaju da će ih imati barem dva do tri te da će ući u drugi krug izbora gradonačelnika.

– Pokrenuli smo jednu novu priču HSLS-a u Novoj Gradiški kojoj se, evo, pridružio i Most i nadamo se da će doći do promjena. Pokušat ćemo objasniti biračima da doista imamo širok dijapazon znanja koje smo dosad prenosili svojim učenicima, a sada to možemo raditi i u nekoj drugoj funkciji – poručio je Pecarić.

Pecarićeva kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika je učiteljica razredne nastave Koraljka Šimić, s 25 godina radnog staža u školstvu.

– Na našoj je listi obrazovni kadar raznih profila. Ja sam učiteljica razredne nastave, ali do mene su profesori hrvatskog, njemačkog, kemije, knjižničari... Različiti smo, a opet smo slični jer nešto nas povezuje. Što je najvažnije, iza nas nema nikakvih repova i sve smo postigli na fer i pošten način. Mislim da je to definitivno dobar put – rekla je Koraljka Šimić, koja je ujedno i volonterka Crvenog križa.

>> VEČERNJI TV Sučeljavanje pet kandidata za gradonačelnika Rijeke: Filipović (SDP), Štimac (nezavisni), Miletić (Most), Ivaniš (PGS) i Ostrogović (HDZ)