Liječnik je otkrio koje namirnice izbjegava nakon godina proučavanja crijeva: Evo što jede umjesto njih

U današnje vrijeme sve više pozornosti posvećujemo zdravoj prehrani, no unatoč najboljoj namjeri, često nesvjesno konzumiramo namirnice za koje mislimo da su zdrave, a zapravo to nisu. Ambalaža s oznakama poput "light", "bez šećera" ili "prirodno" može lako zavarati, dok se iza prividno zdravih izbora često kriju skriveni šećeri, aditivi ili nezdrave masti. Vodeći stručnjak za crijeva otkrio je iznenađujući popis naizgled zdrave hrane koju izbjegava da bi zaštitio zdravlje crijeva i spriječio upalu. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog s Harvarda, upozorio je da ljudi konzumiraju "skrivenu" ultra-prerađenu hranu, konzervanse i sladila.

Od grickalica do preljeva za salatu, dr. Sethi je objasnio da ljude i dalje zavaravaju proizvodi koji se čine kao zdrave opcije, ali možda nisu, piše Daily Mail. Među najgorim "krivcima" nalaze se granola, voćni jogurti i žvakaće gume bez šećera jer su to sve proizvodi koji se često reklamiraju kao zdravi izbori, ali zapravo mogu pridonijeti upalama i lošem zdravlju probavnog sustava. Grickalice su također na liječnikovoj crnoj listi. "To su u osnovi čokoladice prerušene u emulgatore, lažna vlakna i ulja sjemenki", rekao je dr. Sethi u objavi na Instagramu.

Emulgatori, koji se obično koriste za povećanje volumena i konzerviranje prerađene hrane poput jogurta i žitarica za doručak, mogu promijeniti strukturu sluznice crijeva. Prema dr. Sethiju, kada se ovi aditivi unesu, tada oni stvaraju grudicu nalik gelu koja može ometati probavu i poremetiti ravnotežu mikroba u crijevima. Teoretizira se da to može ometati prirodno odvajanje masnog sloja i sloja vode u crijevima, povećavajući rizik od bakterijskih infekcija. Umjesto da poseže za praktičnom, ali visoko prerađenom grickalicom, dr. Sethi se odlučuje za šaku orašastih plodova ili voća s maslacem od orašastih plodova.

Orašasti plodovi prirodno su bogati vlaknima, koja su povezana s nižim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i raka crijeva, kao i proteinima i omega-3 mastima. Vlakna, često poznata i kao biljna vlakna ili "gruba hrana", pomažu u prevenciji zatvora, olakšavaju probavu i doprinose duljem osjećaju sitosti. Aromatizirani jogurti koji izgledaju zdravo jednako su loši prema gastroenterologu koji je rekao da su često puni dodanih šećera, iznad prirodnog sadržaja hrane ili pića, i umjetnih aroma.

"Granola s dodanim šećerima često je gora od deserta", rekao je liječnik. Umjesto toga je preporučio započeti dan zdjelicom zobenih pahuljica ili običnog jogurta s bobičastim voćem i chia sjemenkama. Bobičasto voće, poput borovnica i chia sjemenki, prepuno je antioksidansa koji mogu pomoći tijelu u borbi protiv slobodnih radikala koji se povezuju s bolestima poput dijabetesa i raka. Nije samo vaš doručak prepun aditiva jer su grickalice i začini koji se prodaju kao "bez šećera" ili "zdravi" također vrijedni opreza, rekao je dr. Sethi.

"Žvakaće gume bez šećera sadrže umjetna sladila poput sorbitola koja mogu izazvati plinove, nadutost i proljev", objasnio je. Umjesto žvakaćih guma možete žvakati sjemenke komorača, koje su prirodno bogate željezom, cinkom i kalcijem, nakon obroka da biste pomogli probavi i osvježili dah. Na popisu stvari koje treba izbjegavati su i unaprijed pripremljeni preljevi za salatu. "Čak su i 'zdravi' preljevi za salatu kupljeni u trgovini često puni upalnih ulja i dodanih šećera. Bolje je da sami napravite svježi preljev od maslinovog ulja, limuna, senfa i začinskog bilja", objasnio je liječnik.

Rafinirana ulja sjemenki poput ulja uljane repice, soje ili kukuruza također su znak za uzbunu za dr. Sethija jer sadrže puno omega-6 masti. Neki tvrde da bi mogla biti jednako loša, ili čak i gora za srce, kao i tradicionalne životinjske masti poput maslaca i goveđe masti. "Pokušajte kuhati s uljem avokada, ekstra djevičanskim maslinovim uljem, ghee ili kokosovim uljem da biste održali zdravlje crijevne sluznice i spriječili upalu", preporučio je stručnjak za crijeva.

Dr. Sethi je također preporučio smanjenje količine mlijeka, a time i mliječnog šećera laktoze koja može uzrokovati probavne probleme kod osoba s intolerancijom. "Laktoza može biti iritantna za osjetljiva crijeva i izazvati nadutost ili nelagodu. Umjesto toga, probajte običnu kavu ili dodajte bademovo mlijeko", predložio je.

Na kraju, dr. Sethi upozorio je da instant rezanci mogu uništiti zdravlje vaših crijeva. "Instant rezanci imaju visok udio konzervansa, nisku nutritivnu vrijednost i užasni su za crijevne mikrobe. Za brzu nadogradnju obroka u 10 minuta, prelijte temeljac preko rižinih rezanaca i povrća", savjetovao je gastroenterolog.