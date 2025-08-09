Odlučio je da njegova zemlja ne ide na vojni mimohod u Hrvatsku, a onda izazvao diplomatski skandal: 'Prekršio je sve dogovore'

Nekad značka nije samo značka, običan komad metala – nekada je značka simbol neprestanih provokacija, a onda su i posljedice očekivane. Kad je Hrvatska, a Večernji list to objavio, poslala prosvjednu notu Crnoj Gori jer je tamošnje Ministarstvo obrane za posadu školskog broda Jadran, čija je matična luka Split, a koji nikad nije vraćen s remonta u crnogorskom brodogradilištu, dalo izraditi posebne značke, fotelja crnogorskog ministra obrane Dragana Krapovića se dobrano zatresla.



Neprihvatljiv potez