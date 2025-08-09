Naši Portali
DRAMA U CRNOJ GORI

Odlučio je da njegova zemlja ne ide na vojni mimohod u Hrvatsku, a onda izazvao diplomatski skandal: 'Prekršio je sve dogovore'

storyeditor/2025-08-08/1d664e989b42dfc73053.jpeg
Vojska Crne Gore
Autor
Sandra Veljković
09.08.2025.
u 06:21

Premijer Spajić, čim je buknuo skandal, sazvao je hitnu telefonsku sjednicu predsjedništva stranke kako bi dobio podršku za smjenu ministra Krapovića.

Nekad značka nije samo značka, običan komad metala – nekada je značka simbol neprestanih provokacija, a onda su i posljedice očekivane. Kad je Hrvatska, a Večernji list to objavio, poslala prosvjednu notu Crnoj Gori jer je tamošnje Ministarstvo obrane za posadu školskog broda Jadran, čija je matična luka Split, a koji nikad nije vraćen s remonta u crnogorskom brodogradilištu, dalo izraditi posebne značke, fotelja crnogorskog ministra obrane Dragana Krapovića se dobrano zatresla.

Neprihvatljiv potez

Ključne riječi
Srpski utjecaj Hrvatsko-crnogorski odnosi politički skandal

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
07:00 09.08.2025.

Posrbice i Crnogorco nisu isto, ovisi sam gdò je ve jači !

ST
Stjepan
08:27 09.08.2025.

Posrbijci nisu Crnogorci, ..... za njih je Crna Gora srbijanska kolonija .....

Avatar Samodesno
Samodesno
08:06 09.08.2025.

Koliko smo jadni da nas i ovakve državice izigravaju.

