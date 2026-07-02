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Završena jedna od najvećih ekoloških sanacija u Hrvatskoj: Brezje spremno za novi početak

Foto: Grad Varaždin
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VL
Autor
promo
02.07.2026.
u 12:55

Nakon gotovo 20 godina uspješno je riješen najveći ekološki izazov Grada Varaždina. Projekt sanacije neopasnog otpada u Gospodarskoj zoni Brezje kod Varaždina, ukupne vrijednosti 29.164.611,95 eura s PDV-om rezultirao je uklanjanjem i oporabom 120.815 bala, odnosno 95.234 tone otpada, čime su stvoreni preduvjeti za povratak ovog prostora u gospodarsku funkciju. Tim povodom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu održana je završna konferencija u sklopu projekta „Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje“.

Uz domaćine konferencije, gradonačelnika Grada Varaždina dr. sc. Nevena Bosilja, zamjenika gradonačelnika te saborskog zastupnika Miroslava Markovića te predsjednika Gradskog vijeća Lovru Lukavečkog, na završnoj konferenciji sudjelovali su ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković kao izaslanica predsjednika Vlade RH, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, njegov zamjenik Mirko Budiša, predstavnici izvođača radova sanacije odlagališta otpada – iz tvrtke CE-ZA-R direktor Željko Teufel, iz tvrtke HIS direktor Igor Zgomba, voditeljica projektnog tima i savjetnica Mirka Jozić, članovi Gradskog vijeća, direktori i ravnatelji gradskih tvrtki i ustanova i ostali sudionici.

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj istaknuo je kako je gotovo 20 godina na ulazu u Varaždin stajalo gotovo 100 tisuća tona otpada koje su blokirale razvoj ovog dijela grada: „Danas s ponosom možemo reći da Varaždin više nema bala. Ovaj projekt je pokazatelj da je moguće napraviti sinergiju i sinergijski učinak između različitih političkih opcija i da se i najveći problemi mogu riješiti kada postoji suradnja svih razina vlasti, bez obzira na političke razlike. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, nadležnom Ministarstvu i Fondu što su prepoznali važnost ovog projekta i omogućili njegovo potpuno financiranje.“ Dodao je kako je otpad zauzimao pet hektara, ali je zapravo kočio razvoj čak 60 hektara Gospodarske zone Brezje: „Već danas postoji veliki interes investitora. Na natječaj se javilo pet domaćih i jedan strani ulagač. Ovo je početak novog gospodarskog zamaha Varaždina, cijele Varaždinske županije, ali i cijelog sjevera Hrvatske“, zaključio je Bosilj.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković zahvalila je gradonačelniku Nevenu Bosilju i njegovom timu na dobroj suradnji tijekom provedbe projekta: „Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku da u cijelosti financira sanaciju s obzirom na to da je riječ o projektu od iznimnog javnog interesa. Ovo ulaganje dio je kontinuiranih investicija u Varaždin i Varaždinsku županiju – od vodnog gospodarstva i aglomeracije, obrazovne, sportske i komunalne infrastrukture, do projekata zelene tranzicije. Istodobno radimo na izmjenama zakonodavnog okvira kako bismo učinkovitije rješavali slične slučajeve u budućnosti i osigurali pravodobnu sanaciju okoliša."

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen istaknuo je kako je odlaganje neopasnog otpada u Brezju bilo jedno od najvećih otvorenih pitanja gospodarenja otpadom u Hrvatskoj gotovo dva desetljeća: „Zahvaljujući suradnji Vlade, Ministarstva, Fonda te lokalne i regionalne samouprave, danas je uspješno riješen. Fond je kao provedbeno tijelo svakodnevno pratio realizaciju projekta i drago nam je što je sanacija završena uspješno. Ovo je dio šireg ciklusa ulaganja u održivo gospodarenje otpadom i zelenu tranziciju, kroz koje se financiraju brojni projekti – od centara za gospodarenje otpadom i opreme za odvojeno prikupljanje do zelene infrastrukture koja podiže kvalitetu života građana."

Željko Teufel, direktor tvrtke CE-ZA-R d.o.o. rekao je kako je sanacija bila iznimno zahtjevan projekt zbog nepredviđenog sastava i strukture otpada, što je zahtijevalo prilagodbu dinamike radova: „Unatoč svim izazovima, posao je uspješno završen i zadovoljni smo što smo dali doprinos rješavanju problema koji je godinama opterećivao Varaždin. Posebno zahvaljujem svim djelatnicima koji su svojim znanjem i predanošću iznijeli ovaj projekt do kraja. Ponosni smo što smo sudjelovali u jednoj od najvećih ekoloških sanacija u Hrvatskoj.“

Završetkom projekta „Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje“ financiranog iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sanirano je jedno od najvećih opterećenja za okoliš na području Varaždina te su stvoreni uvjeti za novu namjenu prostora i budući gospodarski razvoj. Uspješna provedba projekta rezultat je suradnje svih uključenih dionika – od projektiranja, izvođenja i stručnog nadzora do nadležnih institucija i partnera koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji.

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