Zatvorenik u Bavarskoj zatražio veganske obroke: Evo što je na to rekao sud

Zatvorenik u Bavarskoj zatražio je veganske obroke tijekom služenja zatvorske kazne, a Zemaljski sud je zaključio da takvo pravo nije zajamčeno na teret države. Prema odluci, pritvorenici mogu kupovati posebnu hranu vlastitim novcem, ali nemaju pravo zahtijevati da im se veganski obroci osiguraju u sklopu standardne prehrane. U ovom slučaju, muškarac osuđen na pet mjeseci zatvora zatražio je vegansku prehranu. Zatvorska mu je uprava ponudila vegetarijanske i laktozne opcije te ga obavijestila da veganske proizvode može nabavljati samostalno. Sud je utvrdio da je takva praksa u skladu sa zakonom. Glasnogovornica Bavarskog saveznog suda pojasnila je da zatvorski sustav ne može ispuniti sve zahtjeve temeljene na različitim vjerskim ili svjetonazorskim uvjerenjima, jer ih je u praksi nemoguće u potpunosti zadovoljiti, piše Fenix.

Iako zakon jamči da se zatvorenici mogu hraniti u skladu s vjerskim i svjetonazorskim stavovima, sud je naglasio da zatvorska kuhinja nije obvezna pripremati posebne obroke na temelju osobnih preferencija. U ovom slučaju vegetarijanski i laktozni obroci smatrani su dostatnima jer nije bilo medicinskih ni vjerskih razloga za strogo vegansku prehranu. Zatvorenik je, nakon odbijenog zahtjeva, podnio žalbu navodeći da je njegov zahtjev utemeljen na etičkim principima poput dobrobiti životinja i održivosti. No sud nije zaključio da je time povrijeđeno neko od njegovih temeljnih prava.

Prema Bavarskom zakonu o kaznenoj izvršnoj službi, pritvorenici imaju mogućnost vlastitim sredstvima kupovati hranu, proizvode za uživanje i higijenske potrepštine. Zatvorske ustanove dužne su osigurati osnovne obroke koji zadovoljavaju temeljne potrebe, dok je za one slabijeg imovinskog stanja predviđen i džeparac. Iako je veganska prehrana specifičan zahtjev, zakon je ne priznaje kao standardni dio zatvorskog jelovnika osim u slučaju medicinskih ili vjerskih opravdanja. Zatvorenici koji žele takvu prehranu morat će ju financirati sami.