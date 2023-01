Zašto Rusija ne napadne Ukrajinu iz Bjelorusije? Nekoliko je razloga

Nabujale rijeke, gusti mulj i polja natopljena vodom mogu se vidjeti kilometrima uz granicu sjeverozapadne Ukrajine s Bjelorusijom u četvrtak, zbog čega je mogućnost ruskog napada s druge strane granice za sada malo vjerojatna unatoč nedavnim upozorenjima iz Kijeva, piše Reuters. Ukrajinski dužnosnici upozorili su na opasnost od nove ruske ofenzive, pri čemu su istaknuli da bi jedan od mogućih pravaca napada mogao biti iz Bjelorusije.

Ukrajinska vojska procjenjuje da se u Bjelorusiji nalazi 15 tisuća ruskih vojnika, dok vojni analitičari drže da ih je tamo 10-12 tisuća.

Rusija i njezin bliski saveznik Bjelorusija pojačale su svoju zajedničku vojnu grupaciju u Bjelorusiji i planiraju započeti sa zračnim vježbama u ponedjeljak.

U pozadini toga, guste pogranične šume i opasne močvare čuva brigada teritorijalne obrane Volinije. To je jedna od stotina ukrajinskih jedinica sastavljenih od mjesnog stanovništva spremnog za obranu svojih zajednica.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Vojnici i časnici iz postrojbe rekli su Reutersu kako im je neobično blaga zima dala značajnu taktičku prednost.

"Na vlastitoj zemlji sve će vam pomoći da je obranite - krajolik, puno rijeka koje su se ove godine izlile iz korita", rekao je Viktor Rokun, jedan od zamjenika zapovjednika brigade.

Glasnogovornik jedinice Serhij Hominski rekao je da je pomoć da se teren učini neprohodnim također došla od čudnovatog saveznika: lokalne populacije dabrova.

"Kada grade svoje brane ljudi ih obično ruše, ali ove godine nisu zbog rata pa sada vode ima posvuda", rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u utorak da Rusija "skuplja snage za novu eskalaciju" gotovo 11-mjesečnog rata između dviju zemalja.

Neuspješna ruska ofenziva prema Kijevu početkom invazije pokrenuta je iz Bjelorusije.

