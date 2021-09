Zapovjednik ATJ Lučko: U moru pronađen mrtav specijalac, zet Petra Pripuza

Najelitnija policijska postrojba, Antiteroristička jedinica Lučko, proslavila je 31. rođendan, no obljetnicu je zasjenila tužna vijest.

Zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije MUP-a Alen Klabot gostujući u RTL-u Danas rekao je da je u moru danas pronađeno tijelo bivšeg pripadnika ATJ-a Lučko za kojim se tragalo od petka.

"Danas obilježavamo osnutak antiterorističke jedinice Lučko, ali moram priopćiti tužnu vijest svim ratnim pripadnicima, obitelji i svima izražavam duboku sućut za našeg brata Marija Špekuljuka koji je nestao u petak i do danas je bila potraga za njim. Nažalost, u rekreativnom ronjenju i, evo, danas smo ga izvukli van i da ga možemo dostojno pokopati", priopćio je Klabot.

Špekuljuk je bio bivši pripadnik ATJ-a Lučko i suprug Ive Pripuz Špekuljuk, direktorice C.I.O.S.-a i kćeri Petra Pripuza. S ATJ-om Lučko je prošao i ratišta u Domovinskom ratu. Imao je 52 godine.

Za njim je u akvatoriju Kostrene od petka tragalo 12 ronioca, kao i dva plovila te zrakoplov obalne straže.

"Apsolutno mogu reći da sam zadovoljan s opremanjem ne samo vozila, to je jedna od stavki, ali i posebice specijalističkom opremom i posebnom opremom svakog specijalca. Unazad tri do četiri godine smo napravili jedan iskorak u svjetskim razmjerima i svakako to pojačava našu borbenu spremu", objašnjava.

"Činjenica da surađujemo sa svima i, naravno, bez obzira, mi slijepo ne uzimamo. Imamo svoja nekakva iskustva. Mi smo procijenili da je to jedno manje vozilo takve klase koje nam je višenamjensko i bolje tako nego da više imamo ono što je u Europi uobičajeno."

Nova vozila će se koristiti u antiterorističkim borbama, ali i u drugim situacijama. "Moram napomenuti da mi je drago da je napokon ministarstvo shvatilo da osim vozila i opreme, da su sami specijalci nekako više namjenski. Svakako smo korisni cijelom ministarstvu i svim rodovima policije. Mi to vozilo nećemo koristiti na zaštiti državne granice, ali mi smo svakako prisutni i na zaštiti granice u brdsko-planinskim terenima, da smo ispomoć krim-policiji u borbi protiv teškog kriminala", pojasnio je zapovjednik.

Specijalci Antiterorističke jedinice Lučko danas su 31. obljetnicu obilježili uz simulaciju talačke krize, pucnjavu, helikoptere i oslobađanje zarobljenih, a posebnu su pažnju plijenila dva nova blindirana vozila.