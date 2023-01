Počele zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije, raste strah od nove ofenzive

Ujedinjeno Kraljevstvo je u subotu najavilo da će Ukrajini isporučiti teške tenkove Challenger 2. Moskva je rekla da će zbog tih odluka sukob samo "eskalirati".

Tijek događaja:

8:04 - Rusija je u noći raketirala ukrajinski jugoistočni grad Zaporižja, ranivši civile i uništivši stambenu infrastrukturu, tvrde regionalni dužnosnici. Oleksandr Starukh, šef regionalne državne uprave Zaporižja, rekao je da je Rusija lansirala rakete na regionalno središte. Neprijatelj je raketirao regionalni centar i prigradska naselja, dodao je.

Nekoliko ljudi je lakše ozlijeđeno, a službe su na terenu.

Tajnik gradskog vijeća Zaporižja Anatolij Kurtev potvrdio je da su tri osobe prevezene u bolnicu.

"Rusi su opet pucali po našem gradu. Kao rezultat noćnog napada, ljudi su ozlijeđeni. Ima oštećenih kuća. Tri osobe su prevezene u bolnice. Među njima je dvoje djece od devet i petnaest godina”, kazao je.

8:00 - U nedjelju su ukrajinske snage "gotovo sigurno" zadržale položaje u Soledaru, sjeverno od Bakhmuta, stoji u izvješću britanskog ministarstva obrane. Tijekom vikenda nastavljene su intenzivne borbe u sektorima Kremina i Bakhmut na fronti u Donbasu, dodalo je ministarstvo.

“Tijekom posljednjih šest tjedana, i Rusija i Ukrajina postigle su teške, ali ograničene dobitke u različitim sektorima. U ovim okolnostima, ključni operativni izazov za obje strane je stvoriti formacije neobvezujućih, sposobnih trupa koje mogu iskoristiti taktičke uspjehe za stvaranje operativnih proboja". navodi se i izvješću.

