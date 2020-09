Zagrepčanin opisao tešku borbu s koronom: Gripa je mala beba prema ovome, ne možete pričati'

Ljudi često kažu 'to je samo obična gripa'. Ja sam imao gripu više puta i mogao bih reći da je gripa mala beba prema ovome - rekao je to Darije Petković, 46-godišnji profesionalni fotograf koji se u bolnici borio za život nakon što je bio zaražen koronavirusom.

- Nikako nije dobra komparacija s gripom - poručio je Petković govoreći o tome kako postoji velika razlika u tome kako se osjećate i koliko dugo traje kao i posljedice koje mogu biti nakon koronavirusa.

Petković je za HRT opisao kako je sve krenulo. Pred kraj lipnja osjetio je trnce po tijelu te slabost i nelagodu. Izmjerio je temperaturu i kada je vidio da je 37,3 pomislio je 'nije dobro'. Kontaktirao je liječnicu koja ga je poslala na testiranje. Test je bio prvo negativan, no snimka je pokazala dvostruku upalu pluća. Postajalo mu je sve lošije i tek je drugi test pokazao da je pozitivan na koronavirus.

Zaprimljen je u bolnicu gdje su ga spojili na kisik i tako je počelo bolničko liječenje od 26 dana.

- Mislite da ste loše, ali zapravo niste. Loše ćete postati za par dana, odnosno loše sam postao - rekao je i dodao da je došao do te faze da nije mogao napraviti niti tri koraka.

- Ne možete pričati i izgubite svu energiju kao da vam je netko isisao sve - objašnjava.

Dodaje kako je trebao sat vremena skupljati snagu kako bi došao do umivaonika. Opisao je i kako je izgledalo snimanje pluća. S bocom kisika u kolicima su ga doveli na snimanje i kada su ga zamolili da se prilikom snimanja malo pomakne, on je bio toliko loše da se nije mogao pomaknuti nego je pao. Tada su vidjeli da mu je jako loše te je prebačen na intenzivnu.

- Većina ljudi ostaje sedam do deset dana, ja sam ostao gotovo tri puta duže zato što sam imao teži oblik bolesti - rekao je.

Ne zna se kako se zarazio i gdje, no kaže kako na sreću nije zarazio nikoga. Rekao je i kako još nije potpuno u formi u kakvoj je bio prije, a primijetio je i znatan gubitak kose.

- Što se tiče ljudi koji ne vjeruju i koji misle da je to sve skupa bez veze, to je jedan od razloga zašto sam i pristao s vama razgovarati da malo osvijestimo to sve - rekao je za HRT.

