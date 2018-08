Za ostavljanje posude s vodom za mačke na ulici kazna od 500 kn

Kako ljudima tako je i životinjama iznimno važna voda tijekom vrelih tropskih dana kojima smo svi zajedno već danima izloženi. I kako se ljudi nekako i mogu snaći napuštenim životinjama prijeti opasnost da uginu radi nedostatka vode. Stoga u mnogim selima i gradovima aktivisti i ljubitelji životinja u blizini kuća ili višestambenih objekata ostavljaju posude s vodom namijenjene upravo napuštenim mačkama i psima.

Na isti način rade i u Osijeku gdje je jednoj ženi, koja je ostavila posudu s vodom za mačke na ulici, došao komunalni redar i poručio da to više ne radi jer će u suprotnome dobiti kaznu od 500 kuna!!!

Pojašnjavajući ovakav stav iz Odjela komunalnog redarstva Grada Osijeku kažu kako bi, koliko god to zvuči čudno, upozorenje komunalnog redara moglo biti pretočeno i u praksu. Naime, oni za ostavljanje posuda s vodom na javnim mjestima za mačke na ulici kažu da je zabranjeno prema odluci o komunalnom redu.

Pojašnjavaju i kako te posude kasnije nitko ne ukloni poslije čega dolaze pozivi građana da na ulicama ima smeća. Uz to, kako kažu, u takvim posudama s vodom se potom skupljaju komarci koji su veliki problem Osijeka i okolice. Voditelj Odjela komunalnog redarstva Ivica Šiškić kaže kako mačke nemaju što raditi bez nadzora kao i da postoji odluka o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca ali i način postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama.

- Sve životinje moraju imati vlasnika, a za one koje nemaju tu je Udruga Pobjede koja s Gradom ima sklopljen ugovor o prikupljanju pasa lutalica i odvođenju u azil. Do sada nismo kažnjavali građane zbog ostavljanja vode životinjama. Komunalni redari, kada naiđu na takav primjer, prvo trebaju upozoriti građane, a onda, ako se to ponavlja, ispisati kaznu, rekao je Šiškić.

U isto vrijeme iz Udruge 9. Života, koja skrbi za napuštene mačke grada Osijeka, kažu kako je ljeto godišnje doba koje je jako opasno za napuštene životinje te da im je voda najvažnija. Navode i kako su proteklih dana dobili više pritužbi od građana koji ostavljaju vodu u posudama mačkama i psima ali i da Grad Osijek, koji je i „grad prijatelja životinja“, to ne dopušta.